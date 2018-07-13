DAİB'den 879,8 milyon dolarlık ihracat

13 Temmuz 2018

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi 17 ildeki firmalarca ocak-haziran döneminde 879 milyon 796 bin dolarlık ihracat yapıldı.

DAİB verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk 6 ayında birliğin faaliyet bölgesinde bulunan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Bu dönemde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla madencilik ve tarım sektöründe artış gösterdi. DAİB üyelerinin sadece haziran ihracatı ise 131 milyon 627 dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ilk 6 ayında madencilik sektöründe 35 milyon dolar, tarım ürünlerinde 132 milyon 322 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyeleri, bu yılın aynı döneminde madencilikte yüzde 25 artışla 44 milyon 485 dolar, tarımda yüzde 5,5'lik artışla 139 milyon 311 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Söz konusu dönemde birlik üyelerinin ihracatının 696 milyon dolarlık kısmını ise sanayi ürünleri oluşturdu.

Bu kapsamda sanayi ürünlerinden ilk sırada 112 milyon 797 milyon dolarlık kimyevi maddeler, 108 milyon 895 bin dolarlık makine, 95 milyon 426 bin dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen ürün satışı yapıldı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden ocak ve haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 19 artışla 71 milyon 325 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren DAİB, ocak-haziran döneminde tarım ürünlerinden hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 18 milyon 706 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 23 milyon 321 bin dolar, meyve sebze mamullerinden 10 milyon 135 bin dolarlık ihracat yaptı.

En fazla ihracat Şırnak'tan, en çok ihracat artışı Bitlis'ten

İhracatın iller bazında dağılımında söz konusu 6 ayda en çok ihracat 144 milyon dolarla Şırnak'tan, en fazla ihracat artışı ise Bitlis'ten oldu.

Bu ili, 21 milyon dolarla Hakkari, 8,5 milyon dolarla Erzurum, 5 milyon dolarla Erzincan, 6,5 milyon dolarla Batman, 3,8 milyon dolarla Bitlis izledi.

Birliğe bağlı 17 il içinde bu dönemde Bitlis, yüzde 123'lük artışla en çok ihracat artışı gösteren il olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracat Irak'a

Bölge ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ilk sırada Irak'ın olduğu görüldü.

Söz konusu 6 ayda Irak'a 210 milyon dolarlık ürün satıldı, bu ülkeyi 62 milyon dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 50 milyon dolarla İran, 40 milyon dolarla Almanya takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, birlik olarak 171 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

DAİB'e bağlı üye firmalar tarafından ocak-haziran döneminde 879 milyon 796 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Tanrıver, "2018 yılının ilk 6 ayını kısmi bir toparlanmayla geçirdik. İhracattaki artışımız sevindirici. İnşallah bu yılın ikinci yarısında İhracat anlamında daha ciddi bir artış bekliyoruz. Devletimiz ve Bakanlığın sağladığı ihracat destekleriyle firmalarımızın istifade etmelerini sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA