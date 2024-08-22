Damacana suya sekiz ayda yüzde 50 zam: 140 liraya dayandı

Yıl başında ortalama 70-80 TL'ye satılan damacana su fiyatı, sekiz ayda yüzde 50'den fazla zamlanarak 105-140 TL arasına çıktı. İstanbul Gazoz, Su, Şerbet, Boza, Turşu ve Sirke İmal Eden ve Satanlar Esnaf Odası'nın yeni tarifesin göre 19 litre damacana su için 90 TL, 0.5 litre pet şişe su için ise 4.5 TL fiyat belirlendi. Tarifenin Ticaret Bakanlığı'nın talebiyle çıkarıldığı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'a konuşan Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Başkanı Yaşabey Kalebaşı, su üreticilerinin esnaf odalarına üye olmadıklarını, bu yüzden de odalar tarafından belirlenen tarifelere uymak zorunda olmadıklarını söyledi.

Dernek üyesi firmaların maliyetlerin elverdiği ölçüde fiyatlarını asgari seviyelerde tuttuklarını belirten Kalebaşı, “Ancak son dönemde tüm ürünlerde yaşanan fiyat artışları maalesef artan üretim, taşıma ve servis maliyetleri nedeniyle ambalajlı sulara da yansıdı. Her firmanın üretim ya da satış yerlerinin tüketiciye olan mesafesine bağlı olarak lojistik maliyetleri büyük farklılıklar gösterebilmektedir” dedi.

'Herkes bu fiyatlara uymak zorunda'

Tarifeyi yayımlayan esnaf odası başkanı Ahmet Turan Kaya ise tarifenin; valilik, büyükşehir belediyesi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Çift başlılık olmaz, oda üyesi olsun olmasın herkes bu fiyatlara uymak zorundadır. Büyükşehir belediye başkanı ile görüştük, ilçe belediyelerine de yazılar yazıldı. Zabıtalar fiyat denetimlerine başladı. Tüketiciler de tarifeye uymayanları bakanlığa şikâyet edebilir. Taşıma maliyeti fiyat farkı oluşturmaz. Bir kola Erzurum’da da aynı fiyat İstanbul’da da. Su neden fiyat farkı gösteriyor?”