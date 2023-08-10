"Dampingli ürünlere karşı sanayicimizi koruyacağız"

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Daha güçlü bir ekonomi hepimizin ortak arzusu. Bunun için tüm dünya ile ekonomik ilişkilerimizi güçlendirme gayreti içindeyiz” dedi.

Bakanlık olarak iş dünyasının sesine her zaman kulak verdiklerini dile getiren Bolat, “İhracatı arttırıp ülkemize döviz kazandırmak, ithalatın dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak, yerli sanayicinin haksızca dampingli ithalata karşı korunmasını sağlamak, Türkiye'deki tüccar, tacir, sanayici, esnaf kooperatif bütün iş aleminin ticaret sicillerini ve bağlı kuruluş olarak ilgili kuruluş konumunda yönetimini sağlamak Ticaret Bakanlığımızın görevi” diye konuştu.

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen ‘Altın Konteyner İhracat Ödülleri’ törenine katılan Bakan Bolat, şunları söyledi: “Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması için üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın artması için taş üstüne taş koyan ve faaliyet yapanları baş tacı ediyoruz. Sorunları olduklarında çözüm bulmak için bakanlık olarak yedi yirmi dört bütün çalışma arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz.

Ülkemizin daha güçlü bir ekonomiye sahip olması, dünyada çok daha başarılı noktalara ulaşması hepimizin ortak arzusu.

Türkiye artık ekonomisiyle, savunma politikalarıyla, dış politikasıyla TİKA gibi Türk Hava Yolları gibi yurt dışı Türkler gibi güçlü sanayisiyle, dinamik özel sektörüyle dünyada önemli bir ülke. Şimdi kuzey ve güney, doğu ve batıda tüm ekonomik ilişkilerimizi arttırmaya çalışıyoruz. AB Komisyonu başkan yardımcısıyla video konferans görüşmeleri yaptık. Eylülde teknik düzeyde çalışmalarımızı başlatıyoruz. Brüksel'de de bakanlık kuzeyindeki görüşmemizi yapacağız. Büyük bir heyecanla dünyanın her tarafına gitmeye gayret ediyoruz.”

İhracat için iş birliğine hazırız

Üniversitelerle iş birliği yaparak gençlere yönelik girişimcilik ve ihracat projeleri hazırlandığını duyuran Bakan Bolat, ayrıca, Türkiye e-ihracat platformunu yakın zamanda ihracatçıların hizmetine açacaklarını kaydetti. Bakan Bolat, “E-ihracat konusunda bakanlık olarak Türkiye e-ihracat platformu hazırlığı içindeyiz.

Yakın zamanda yazılım ve tasarımını bitirmiş olarak bütün ihracatçılarımızın inşallah istifadesine sunacağız. Burada çevrim içi pazar yerlerinde ülkemiz ürünlerini, markalarının sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı pazarlara siparişler alınması gibi, teslimatlar gibi çok önemli faaliyetler yer alacak” bilgisini verdi.

Küresel pazarlar için destek

Bakanlık olarak Export Akademi adıyla ihracat akademisi çalışmaları bulunduğunu aktaran Ömer Bolat, şunları söyledi: “Bu konuda istekli olan gençlere küresel pazarlara giriş çalışmaları, pazar araştırmaları ve ihracat nasıl yapılır? gibi teknik bilgiler ve dijital pazarlama konularında eğitimler veriliyor.

Bu anlamda bütün STK'lar ve iş dünyası kuruluşlarımızla iş birliği yapmaya hazırız.” Bakan Bolat, “Genç girişimcilerimizin de çalışmalarını şirketleşme halinde yapmaları önem taşıyor. Bu şirketleşmeyi yaptıkları takdirde bu desteklerden faydalanabileceklerini vurgulamak istiyorum” diye konuştu. Girişimciliğin önemine dikkat çeken Bakan Bolat, bu anlamda önemli bir projelerini de melek yatırımcı ağı platformu olarak aktardı.

Girişimcilerin önünü açacağız

Bolat, “Üniversitelerle iş birliği yaparak 3'üncü ve 4'üncü sınıflarda eğitim alan gençlerimize yönelik olarak girişimcilik ve ihracat konusunda yeni projeler hazırlıyoruz. Bunu da duyurmuş olayım. Önemli bir yeni projemizde melek yatırımcı ağı platformu, bu bir dijital platform. Melek yatırımcılar ile yeni fikirleri olan girişimcileri bir araya getirmeyi amaçlayan bir platform. Altyapısı tamamlandı.

Yakın zamanda tanıtımını yapacağız. Bunun da genç girişimciler ve genç ihracatçılar için motive edici ve onları destekleyici bir çalışma faaliyeti olmasını diliyorum” diye konuştu. Birçok sektörde Türk ürünlerinin dünyada ilk 3, ilk 5’te olduğunu söyleyen Bolat, bunu büyük bir başarı olarak değerlendirdi. “Ama durmak yok, yola devam. Daha çok koşmaya devam” diyen Bolat, “Bakanlık olarak daha fazla arttırılması için büyük destekler veriyoruz.

Bu yıl 9.5 milyar liralık destekler paketimizin 6.5 milyar lirası mal ihracatı, 3 milyar lirası hizmetler ihracatı için sağlandı. Daha yüzlerce destek modüllerimiz var” dedi. Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sıkıntılı zamanlar olduğunu söyleyen Bakan Ömer Bolat, “Yakın tarihimizde, son 4 yıl içinde 100 yılda bir olan büyük bir salgın felaketiyle karşılaştık. Dünyada 20 milyon insan öldü. Türkiye 100 bin can kaybıyla ve ekonomisini de başarılı bir şekilde yöneterek, bu salgını en az hasarla atlatmayı başardı" diye konuştu.

13 katagoride 30 genç ihracatçı ödüllendirildi

Ülke ekonomisine ihracat yaparak katkı sunan gençlerin sayısını artırmak ve gençlerin ihracata daha fazla teşvik edilmesini sağlamak amacıyla Genç MÜSİAD tarafından üçüncüsü düzenlenen “Altın Konteyner İhracat Ödülleri” sahiplerini buldu. ‘En Genç İhracatçı’ ödülünden, kadın ihracatçılara verilen ‘İhracatın İncisi Ödülü’ne, ürünlerinde çevre duyarlılığına öncelik gösteren ihracatçılara verilen ‘Yeşil İhracat Ödülü’nden, en uzak yere ihracat yapmış kişilere verilen ‘Sınır Tanımayanlar Ödülü’ne kadar toplamda 13 kategoride 30 ödül sahiplerini buldu.

Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, “Türkiye’nin 35 yaş ve altında, kendi sektöründe farklı başarılar elde etmiş, ihracatıyla farklı coğrafyalara nüfuz etmiş, diğer ülkeleri geride bırakarak ülkemizi ön plana çıkarmış, yalnızca kendisi için değil, kolektif girişim ruhuyla gençlik dinamizmini harekete geçirerek tüm gençlere de örnek olan değerli gençlerimizi ‘Altın Konteyner Ödül Töreni’ ile pekiştirmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Ödül törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK Başkanı Nail Olpak, TİM Başkan vekili Ahmet Güleç, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı gibi isimler de katıldı.

Nail Olpak: Krizi fırsata çevirebiliriz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Daha büyük hedeflerimiz var. Burada da hepimize görevler düşüyor. Evet, Türkiye olarak ciddi sorunlarımız var. Ama istişareyle, doğru ve kararlı adımlarla hareket ettiğimiz süre içerisinde çözüm yine bizim elimizde. Elbette hükümetimizin atacağı doğru adımlar çok önemli. Ama yatırımcılara ve ihracatçılarımıza da önemli görevler düşüyor. İşimizin kolay olmadığını da net bir şekilde görebiliyoruz. Enerji ve gıda güvenliğinde ticaretin değişen kuralları var. Ama her zorluğun arkasında bir kolaylık olduğunu da biliyoruz. Bir yönüyle risk olarak saydığımız bu unsurların gayretle çalıştığımızda bize fırsatlar getirebileceğini de inanıyoruz" dedi.

Ahmet Güleç: Birim değerini artırmalıyız

Ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçildiğini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, özellikle katma değeri yüksek ürün ve markalı ihracatın payının artırılması gerektiğini vurguladı. Güleç, şunları söyledi: “Inovasyonel tasarıma ve yüksek teknolojiye daha çok odaklanmalıyız. Bütün bunlara ilave olarak küresel krizlere karşı pazar çeşitliliğimizi de arttırmalıyız” dedi. Güleç, “Gençlerimizden startuplara, büyük şirketlere kadar kapsamlı bir hazırlık süreci yaşanıyor. İnovasyonu daha çok destekleyerek birim ihracat değerimizi kısa vadede 2 doların üzerine taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Depremin maliyeti 104 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, her ülkede sıkıntılar yaşandığını söyleyerek sözlerine şöyle devm etti. "Anadolu coğrafyasının 800 yılda karşılaştığı en yıkıcı deprem felaketiyle karşılaştık. 11 vilayeti sarstı. ve Türkiye topraklarının 6 buçukta birini ve 13.5 milyon vatandaşımızı etkiledi. Devlet ve millet olarak 6 aydan bu yana sergilediğimiz dayanışma ruhunun ve dayanışma faaliyetlerinin daha da arttırarak devam etmesinin önemini vurgulamak istiyorum” dedi.

Depremin maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu kaydeden Bolat, “104 milyar dolar 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıç bütçesinin yüzde 45'i demek. Bütçenin yüzde 45'inin oraya harcanmasıyla ancak bu yıkımı ortadan kaldırılabiliriz. O şehirlerimiz eskisinden daha güzel daha canlı ve yaşanabilir halde devam eder.