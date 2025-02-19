DAP'tan 423,3 milyon liralık destek açıklaması! 15 ili kapsıyor

Erzurum'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi, geçen yıl 81 projeye 376 milyon 26 bin 297 lira destek sağladı. DAP'ın 2025 destek bütçesinin 423 milyon 309 bin 879 lira olduğu açıklandı.

Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve Sivas olmak üzere 15 kente hizmet veren DAP kapsamında 2024'te 142 kilometre sulama kanalı inşa edildi ve 95 bin 854 dekar alanın sulamaya açılması sağlandı.

2025 hedefinde öncelik: Kadınlar ve gençler

Bu yıl yapılan planlamada 15 il için bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal sulama ve sosyal projelerde kullanılmak üzere 423 milyon 309 bin 879 lira destek hazırlandı. Desteklerle bu yıl kamu kurum kuruluşlarının hazırladıkları projelerde, gençlerin ve kadınların tarıma yönelmesine ilişkin hazırlanan çalışmalara daha çok kaynak ayrılması kararlaştırıldı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, "Eğer çiftçiler bu şekilde desteklenmezse zaten hali hazırda tarımla uğraşanların yaş ortalaması 58 iken, bu sayıyı gençleştiremeyiz. Gençlerin bu alana girmediğini görüyoruz. Biz çalışmalarımızı, gençlerin tarıma yönelmesini sağlamaya yönlendirdik. Bunun için tarımsal mekanizasyona çok önem veriyoruz"

"10 büyükbaş hayvan bakan kişi genel müdür maaşı kadar gelir ediyor"

Demirdöğen, gençlerin bu alana girmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Eskiden olduğu gibi önümüzdeki yüzyılların da mesleği tarım. Gençlerde biraz algı problemi var. Tarımı biraz itibarsız iş gibi görüyorlar. Şu an 10 büyükbaş hayvan bakan bir kişi, genel müdür maaşı kadar gelir elde edebiliyor. Maliyetler yüksek dense de devletimiz birçok alanda destek veriyor. Kamu kurumlarının, gençlerin ve kadınların ön planda olduğu projeleri DAP olarak daha çok destekleyeceğiz." diye konuştu.