Daron Acemoğlu'na Nobel kazandıran çalışma: Kurumların nasıl oluştuğu ve refah üzerindeki etkileri

Dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu, Nobel Ekonomi Ödülünü kazandı.

MIT profesörü olan Acemoğlu, ödülünü Simon Johnson ve James Robinson'la paylaştı. Üç isim, ülkelerin refah seviyelerindeki farklılıkları toplumsal kurumlar üzerinden açıklayan çalışmalarıyla bu ödüle layık görüldü.

Yapılan açıklamada hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu ve halkı sömüren kurumların bulunduğu toplumların büyüme veya olumlu değişim sergilemediğine dikkat çekildi.

'Kurumların nasıl oluştuğu ve refah üzerindeki etkileri'

Üç ismin de bu alanda çalışmaları bulunuyor. Üç bilim insanının çalışmalarına göre, ekonomik büyüme ve refahın arkasındaki temel etken, bir ülkenin kurumsal yapısının ne kadar kapsayıcı veya sömürücü olduğuna bağlı. Acemoğlu ve Robinson'ın birlikte kaleme aldığı Ulusların Düşüşü isimli kitapta da bu konu inceleniyor. Kitapta kapsayıcı kurumları benimseyen ulusların, zaman içerisinde diğer toplumları geride bırakarak daha hızlı ilerlediğini gösteren örnekler yer alıyor. Öte yandan sömürücü kurumlara sahip ülkelerde ise ekonomik büyüme düşük kalıyor ve gelir eşitsizliği derinleşiyor.

Acemoğlu yine Johnson ile birlikte ‘İktidar ve Teknoloji’ isimli bir kitap daha yazmıştı. Bu kitapta da ikili teknoloji ve iktidar ilişkini tarihsel süreçte mercek altına alıyor. Acemoğlu ve Johnson teknolojiye bir gözetim değil demokratikleşme aracı olarak yön verilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.