Avrupa bira pazarında alarm

Rapora göre Avrupa bira pazarı uzun soluklu bir daralma yaşıyor. Üretim 2019’daki 367 milyon hektolitreden 2024’te 345 milyona gerilerken, 2025’in ilk verileri sıkılaşmanın devam ettiğini gösteriyor. İhracat da iç pazardaki düşüşü telafi edemeyerek ikinci yıl üst üste yavaşladı.

Bir zamanlar toplam tüketimin üçte birini oluşturan pub, kafe ve restoran satışları pazarın yaklaşık dörtte birine indi. Hacmi görece küçük olsa da katma değerin büyük kısmını yaratan bu kanalın zayıflaması; KOBİ’lerden tarıma, turizmden etkinliklere kadar tüm değer zincirini etkiliyor.

9 bin 700 fabrika var

Brewers of Europe Başkanı Christian Weber, tüketici güveninin zayıfladığını; artan girdi maliyetleri, enflasyon, küresel lojistik aksaklıklar ve iklim kaynaklı hammadde baskılarının sektörü sıkıştırdığını vurguladı. AB’de aktif bira fabrikası sayısı ise yaklaşık 9 bin 700 olarak açıklandı.

Alkolsüz bira tek büyüyen kategori

Zorluklara rağmen alkolsüz bira tek büyüyen kategori oldu. Son beş yılda yüzde 25 artan alkolsüz bira, toplam tüketimin yüzde 7,5’ine ulaştı.

Brewers of Europe Genel Sekreteri Julia Leferman, sürdürülebilirlik ve inovasyon için orantısız düzenlemeler yerine istikrarlı ve destekleyici bir çerçeveye ihtiyaç olduğunu belirtti.