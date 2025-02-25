Deepseek, Tencent, Alibaba, ByteDance... ABD kısıtlamalarına rağmen Nvidia, Çin’de çip siparişlerini katlıyor!

Çinli firmaların DeepSeek'in düşük maliyetli yapay zeka modellerine olan ilgisi, Nvidia’nın Çin’e özel olarak ürettiği H20 çiplerine yönelik siparişlerde büyük bir artışa yol açtı. Reuters’a konuşan altı farklı kaynağa göre, bu siparişler Nvidia’nın pazardaki hakimiyetini pekiştirirken, ABD’nin ihracat kısıtlamalarının etkilerini de hafifletiyor.

Tencent, Alibaba ve ByteDance öncü şirketler arasında

Reuters’a bilgi veren iki kaynağa göre, Çin’in önde gelen teknoloji devleri Tencent, Alibaba ve ByteDance, DeepSeek'in yapay zeka modellerine yönelik artan talep nedeniyle H20 çip siparişlerini önemli ölçüde artırdı.

Bu şirketler yalnızca kendi yapay zeka projeleri için değil, aynı zamanda bulut hizmetleri aracılığıyla diğer firmaların da bu çiplere erişimini sağlamak için büyük ölçekli siparişler veriyor.

H20 çipleri, ABD’nin Çin’e yönelik gelişmiş yapay zeka çipi ihracatına getirdiği kısıtlamalar sonrası Nvidia’nın özel olarak geliştirdiği bir model olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, Çin’deki firmalar için kritik bir seçenek olmaya devam ediyor.

Küçük şirketler de yapay zeka yatırımlarını artırıyor

Çin'in en büyük sunucu üreticilerinden birinde görev yapan bir kaynak, yalnızca büyük finans ve telekom şirketlerinin değil, sağlık ve eğitim gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren daha küçük firmaların da Nvidia’nın H20 çipleriyle donatılmış yapay zeka sunucularını satın aldığını belirtti.

Bu gelişme, yapay zeka pazarının Çin’de giderek daha geniş bir ölçeğe yayıldığını ve Nvidia’nın pazardaki konumunu güçlendirdiğini gösteriyor. ABD’nin çip ihracat kısıtlamalarına rağmen Nvidia’nın Çin’deki varlığını sürdürmesi, şirketin stratejik adaptasyon yeteneğini de ortaya koyuyor.

DeepSeek’in etkisi ve pazarın geleceği

DeepSeek, düşük maliyetli yapay zeka modelleriyle Çin pazarında büyük bir etki yaratmaya başladı. Uzmanlar, bu girişimin, Nvidia’nın H20 çiplerine olan talebi artırarak şirketin Çin’deki satışlarını desteklediğini belirtiyor.