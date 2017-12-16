DEİK Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı: Portekiz'deki fırsatları ıskalamayalım

16 Aralık 2017

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı Berna Gözbaşı İlter, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği fırsatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye ile Portekiz arasında 2000 yılında 275 milyon dolar seviyesinde olan ikili ticaret hacminin 2011 yılında 1 milyar dolar barajını aştığını ifade eden İlter, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Portekiz'in ticaret hacmi 2016 yılında 1,3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Portekiz ekonomisinde 2008 yılında başlayan kriz ve daralma sonucunda Portekiz'in iç pazar, üretim ve ithalatının daralması ikili ticaret dengesinin 2009 yılından itibaren Portekiz lehine dönmesine yol açmıştır. 2017 yılının ilk 10 ayında Portekiz'de ithalatımız 572 milyon dolar seviyesinde olup, 2016 yılı total ithalatımız 658 milyon dolar seviyesindeydi.

İhracat rakamları incelendiğinde ise, 2017 yılının ilk 10 ayında 663 milyon dolar seviyesinde olan ihracatımızın 2016 yılında 651 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Portekiz Ulusal İstatistik Kurumu verilerine göre, 2016 yılı Ocak-Mart dönemi itibarıyla Türkiye, Portekiz'in ihracatında yüzde 0,6 pay ile 19'uncu sırada, ithalatında yüzde 1,1'lik payla 13'üncü sırada yer almaktadır. İkili ticaret rakamları dengeli olarak değerlendirilebilse de, iş konseyi olarak bu rakamların daha üst seviyelere taşınmasının ve iki ülkenin daha fazla sektörde ticaret ilişkilerini derinleştirmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum"

"Gıda ürünlerinde fırsatlar var"

İlter, Türkiye'nin Portekiz'e yönelik ihracatında otomotiv sanayi ürünleri, hazır giyim sektörünün ara girdisi tekstil ürünleri, pamuk ipliği, pamuklu dokuma ürünleri ve sentetik iplikleri öne çıktığını belirterek, ayrıca demir çelik ürünleri, beyaz eşyanın başını çektiği dayanıklı tüketim malları ile elektrikli makine ve cihazların da söz konusu ülkeye yapılan ihracatta önemli yer tuttuğunu söyledi.

"Portekiz'deki Türk yatırımlarında liman işletmeciliği, ilaç sanayi, beyaz eşya, madencilik ve son dönemde önemli ivme kazanan gayrimenkul-turizm olarak öne çıkıyor" diyen İlter, "Lizbon Ticaret Müşavirliği'mizin görüşleri doğrultusunda Türk yatırımcılar için Portekiz'de gıda ürünleri, organik kimyasal ürünler, plastik ham maddeleri, beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri, inşaat malzemeleri, tekstil ham maddeleri ve ev tekstili, turizm, müteahhitlik, enerji, lojistik, gemi inşa, gayrimenkul, liman ve madencilik sektörlerinde iş birliği ve yatırım fırsatları var. Türk iş dünyası olarak Portekiz'deki fırsatları ıskalamayalım" çağrısında bulundu.

Golden Residence Permit programı dikkat çekiyor

Türk yatırımcıların Portekiz'e olan ilgisinde artış görüldüğünü söyleyen İlter, şöyle konuştu:

"Son dönemde Golden Residence Permit gibi gayrimenkul alımı veya yatırım karşılığında oturum izni ve vatandaşlık programları, Revive Projesi gibi Portekiz Hükümeti tarafından Portekiz'in kültürel ve tarihi varlıklarının renovasyonu ve kullanımı ile ulusal ekonomik değerlere dönüştürülmesini teminen, boş ve kullanılmayan kamu varlıklarının turizm amaçlı ekonomik faaliyetler için uygun hale getirilerek tanıtılması ve korunmasını hedefleyen programlar aracılığıyla yabancı yatırım çekilmesi hedeflenmektedir.

Portekiz ayrıca madenler açısından oldukça zengin bir ülke, dünyanın en büyük mermer ihracatçılarından birisi. Enerji konusunda dışa bağımlı oldukları için son dönemde rüzgar ve güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapıyorlar ve özellikle rüzgar enerjisi alanında önemli gelişme göstermiş durumdalar. Portekiz'de enerji sektörünün 2020 yılına kadar 121 bin kişiye iş olanağı sağlaması öngörülüyor. Portekizce konuşan ülkeler ile birlikte 250 milyonluk bir nüfus ve 1,6 milyar euroluk bir pazardan bahsettiğimizde bu Türk iş dünyası açısından önemli fırsatlar barındırıyor"

Kaynak: AA