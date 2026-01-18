DEİK'te yeni dönem: Genel müdürler ve CEO'lar başkanlık koltuğunda
Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerdeki ana platformu Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) yapılan seçimli olağan genel kurul toplantılarının ardından, holding patronları ve üst düzey kamu yöneticileri aynı çatı altında buluştu. Bankacılıktan telekoma, enerjiden turizme uzanan güçlü isimler iş konseylerinin başına geçti.
İstanbul'da 153 iş konseyinin seçiminin gerçekleştiği genel kurulda, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarının yanı sıra bankacılık sektörünün önemli isimleri de başkan oldu.
Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı olarak yeniden seçilirken, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin Türkiye-İsviçre İş Konseyi Başkanı, Rixos Otel'lerinin sahibi Fettah Tamince Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı, Socar Türkiye Enerji CEO'su Elchin Ibadov Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkanı oldu.
DEİK bünyesinde görev yapan İş Konseyleri Koordinatör Başkanları temsil ettikleri bölgeler kadar kendi sektörlerindeki etkili konumlarıyla öne çıktı.
2025-2027 dönemi İş Konseyleri Koordinatör Başkanları şöyle:
- Holding A.Ş. Genel Sekreteri Osman Aksoy DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı
- Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin DEİK/Türkiye-Amerika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı
-Reha Denemeç DEİK/Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı
- Tureks İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıAgah Ruşen Çetin DEİK/Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkanı
-Yandex Türkiye'nin eski CEO'su Mehmet Ali Yalçındağ DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı
- Acarsan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Universal Acarsan Genel Müdürü Halit Acar DEİK/Türkiye-Orta Doğu ve Körfez İş Konseyleri Koordinatör Başkanı
-Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Erdem Erkul DEİK/Sektörel İş Konseyleri Koordinatör Başkanı
DEİK iş konseylerinin yeni başkanları dikkat çekti
DEİK'in yeni dönem iş konseyi başkanları listesinde ise özel sektörün ağırlığı ve sektör çeşitliliği dikkat çekerken, iş dünyasının tanınmış aktörleri yeni sorumluluklar üstülendi.
-Finans ve holding yönetimi alanında en dikkat çeken isimlerden biri, DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin oldu. Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Özyeğin, bankacılık ve yatırım dünyasındaki geçmişiyle öne çıkıyor.
-Teknoloji ve dijital ekonomi tarafında, Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı olan Mehmet Ali Yalçındağ ve Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı seçilen Dr. Recep Erdem Erkul dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Yalçındağ, medya ve teknoloji sektöründeki yöneticilik deneyimiyle, Erkul ise yapay zeka ve dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarıyla biliniyor.
-Sanayi ve üretim cephesinde, Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Fuat Tosyalı ve Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Ahmet Çalıkgibi ağır sanayi ve enerji yatırımlarıyla tanınan isimler öne çıktı.
-Turizm ve hizmet sektörü açısından, Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Fettah Tamince dikkat çekiyor. Tamince, uluslararası otelcilik ve turizm yatırımlarıyla tanınan bir iş insanı olarak biliniyor.
-Enerji ve altyapı alanında ise Enerji İş Konseyi Başkanı Sarper Cengiz ve Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı seçilen Halit Acar öne çıkan isimler arasında yer aldı. Her iki isim de enerji, inşaat ve büyük ölçekli bölgesel projelerde aktif rol alıyor.
-Uluslararası ticaret ve sanayi alanında tanınan diğer isimler arasında Türkiye-Fas İş Konseyi Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi Başkanı Ali Kibar, Türkiye-Kolombiya İş Konseyi Başkanı Yüksel Yıldırım ve Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı Mustafa Zeki Sarıbəkir bulunuyor.
-Sağlık, eğitim ve danışmanlık alanlarında ise Sağlık İş Konseyi Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Dr. İsrafil Kuralay ve Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanı Tolga Şahingibi uzman isimler dikkat çekiyor.
DEİK iş konseylerinin yeni başkanlarının tam listesi ise şöyle:
Murat Özyeğin DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı
Süleyman Ciliv DEİK/Türkiye-Afganistan İş Konseyi Başkanı
Mehmet Ali Yalçındağ DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı
Halil Enes Olpak DEİK/Türkiye-Angola İş Konseyi Başkanı
Şükrü Bozluolcay DEİK/Türkiye-Arjantin İş Konseyi Başkanı
Serhat Kısakürek DEİK/Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı
Steven Young DEİK/Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı
Çağlayan Çetin DEİK/Türkiye-Avusturya İş Konseyi Başkanı
Selçuk Akat DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı
Av. Yunus Furkan Akbal DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkanı
Hidayet Onur Ozden DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı
Fatih Işık DEİK/Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı
Mehmet Mustafa Akıncılar DEİK/Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı
Muhammet Malik İnci DEİK/Türkiye-Benin İş Konseyi Başkanı
Mehmet Ali Akarca DEİK/Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı
Murathan Kalyoncu DEİK/Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanı
Mert Pur DEİK/Türkiye-Bolivya İş Konseyi Başkanı
Hasan Topaloğlu DEİK/Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi Başkanı
Abdülcelil Kılınç DEİK/Türkiye-Botsvana İş Konseyi Başkanı
Osman Okyay DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi Başkanı
Fikret İnce DEİK/Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı
Yavuz Macit DEİK/Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi Başkanı
Dide Böggild Özdikmen DEİK/Türkiye-Burundi İş Konseyi Başkanı
Muhammet Mesut Toprak DEİK/Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı
Fatih Volkan Kazova DEİK/Türkiye-Cibuti İş Konseyi Başkanı
Murtaza Karanfil DEİK/Türkiye-Çad İş Konseyi Başkanı
Ali Yüce DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı
Aydın Mıstaçoğlu DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı
Nilhan Onal Gökçetekin DEİK/Türkiye-Danimarka İş Konseyi Başkanı
Dr. Recep Erdem Erkul DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı
Dr. İsrafil Kuralay DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı
Derya Demir DEİK/Türkiye-Ekvador İş Konseyi Başkanı
Bilal Çalışkan DEİK/Türkiye-Ekvator Ginesi İş Konseyi Başkanı
Nuri Doğan Karadeniz DEİK/Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı
Sarper Cengiz DEİK/Enerji İş Konseyi Başkanı
Ahmet Firuzhan Kanatlı DEİK/Türkiye-Estonya İş Konseyi Başkanı
Mehmet Cihat Demir DEİK/Türkiye-Esvatini Krallığı İş Konseyi Başkanı
İhsan Mert DEİK/Türkiye-Etiyopya İş Konseyi Başkanı
Zeynep Bodur Okyay DEİK/Türkiye-Fas İş Konseyi Başkanı
Vedat Ergünbaş DEİK/Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyi Başkanı
Ercan Vergili DEİK/Türkiye-Filipinler İş Konseyi Başkanı
Cemalettin Kerim DEİK/Türkiye-Filistin İş Konseyi Başkanı
Emre Tezmen DEİK/Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı
Fettah Tamince DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı
Hakan Tokdemir DEİK/Türkiye-Gabon İş Konseyi Başkanı
Mehmet Yeşilmen DEİK/Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı
Abdulkadir Turan DEİK/Türkiye-Gana İş Konseyi Başkanı
Yunus Yılmaz DEİK/Türkiye-Gine İş Konseyi Başkanı
Abubekir Salim DEİK/Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkanı
Serdar Yıldız Görer DEİK/Türkiye-Güney Sudan İş Konseyi Başkanı
Osman Çalışkan DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı
Can Soyak DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi Başkanı
Muhammed Fatih Aydın DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı
Mustafa Zeki Saribekir DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı
Zafer Topaloğlu DEİK/Türkiye-Hong Kong İş Konseyi Başkanı
Halit Acar DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı
Ferhat Dörtköşe DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı
Berna Gözbaşı DEİK/Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkanı
Ebru Özdemir DEİK/Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı
Mert Özgün DEİK/Türkiye-İsrail İş Konseyi Başkanı
İnanç Erol DEİK/Türkiye-İsveç İş Konseyi Başkanı
Ebubekir Şahin DEİK/Türkiye-İsviçre İş Konseyi Başkanı
Lale Cander DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı
Ahmet Çalık DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı
Volkan Kahraman DEİK/Türkiye-Kamboçya İş Konseyi Başkanı
Ahmet Demirtaş DEİK/Türkiye-Kamerun İş Konseyi Başkanı
Mehmet Yılmaz DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı
Bayram Akgül DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkanı
Abdullah Altunkum DEİK/Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı
Selçuk Yüce DEİK/Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı
Abdullah Yeşil DEİK/Türkiye-Kenya İş Konseyi Başkanı
Emre Yıldız DEİK/Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Başkanı
Fatih Mehmet Keçebir DEİK/Türkiye-KKTC İş Konseyi Başkanı
Yüksel Yıldırım DEİK/Türkiye-Kolombiya İş Konseyi Başkanı
Av. Mehmet Adnan Üçcan DEİK/Türkiye-Kongo Cumhuriyeti İş Konseyi Başkanı
Yusuf Cenk Dağsuyu DEİK/Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti İş Konseyi Başkanı
Haluk Kayabaşı DEİK/Türkiye-Kore İş Konseyi Başkanı
Turhan Serdar Bacaksız DEİK/Türkiye-Kosova İş Konseyi Başkanı
Bilgün Gürkan DEİK/Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Başkanı
Bilal Kara DEİK/Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı
İbrahim Akkuş DEİK/Türkiye-Küba İş Konseyi Başkanı
Vehbi Serkan Kaptan DEİK/Türkiye-Letonya İş Konseyi Başkanı
Semih Fermanlı DEİK/Türkiye-Liberya İş Konseyi Başkanı
Fuat Tosyalı DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı
Mehmet Küçük DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanı
Nejat Fatih Şener DEİK/Lojistik İş Konseyi Başkanı
Muhammed Veysel Vural DEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı
Ali Kibar DEİK/Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi Başkanı
Suat Gökhan Karakuş DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı
Erkan Aydın DEİK/Türkiye-Madagaskar İş Konseyi Başkanı
Cihangir Fikri Saatcioğlu DEİK/Türkiye-Malavi İş Konseyi Başkanı
Dr. Mehmet Demiroğlu DEİK/Türkiye-Malezya İş Konseyi Başkanı
Savaş Geyik DEİK/Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı
Yalçın Ayaydın DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi Başkanı
Fikret Murat Tural DEİK/Türkiye-Mauritius İş Konseyi Başkanı
Cengiz Deveci DEİK/Türkiye-Meksika İş Konseyi Başkanı
Mustafa Denizer DEİK/Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı
Özkan Öztürk DEİK/Türkiye-Moğolistan İş Konseyi Başkanı
Burak Burçin Kılıçoğlu DEİK/Türkiye-Moldova İş Konseyi Başkanı
Zeynel Abidin Kaymak DEİK/Türkiye-Moritanya İş Konseyi Başkanı
Temel Akgün DEİK/Türkiye-Mozambik İş Konseyi Başkanı
Muhammed Yusuf Bedir DEİK/Türkiye-Namibya İş Konseyi Başkanı
Cem Aker DEİK/Türkiye-Nepal İş Konseyi Başkanı
İhsan Fazlı Serkan Albayrak DEİK/Türkiye-Nijer İş Konseyi Başkanı
Osman Aksoy DEİK/Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanı
Elchin Ibadov DEİK/Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkanı
Mahmut Er DEİK/Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi Başkanı
Özgür Onur Özgüven DEİK/Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı
Atilla D. Yerlikaya DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı
Erhan Beken DEİK/Türkiye-Paraguay İş Konseyi Başkanı
Senem Albayrak DEİK/Türkiye-Peru İş Konseyi Başkanı
Hülya Gedik DEİK/Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı
Mustafa Mertcan DEİK/Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı
Ömer Süsli DEİK/Türkiye-Romanya İş Konseyi Başkanı
Selim Bora DEİK/Türkiye-Ruanda İş Konseyi Başkanı
İzzet Ekmekçibaşı DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı
Dr. Mehmet Altuğ DEİK/Sağlık İş Konseyi Başkanı
Dr.İhsan Şahin DEİK/Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı
İbrahim Fuat Özçörekçi DEİK/Türkiye-Seyşeller İş Konseyi Başkanı
Osman Arslan DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı
Fatih Altunbaş DEİK/Türkiye-Sierra Leone İş Konseyi Başkanı
İhsan Elgin DEİK/Türkiye-Singapur İş Konseyi Başkanı
Harika Gural DEİK/Türkiye-Slovakya İş Konseyi Başkanı
Mustafa Başar Arıoğlu DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı
Ahmet Sami İşler DEİK/Türkiye-Somali İş Konseyi Başkanı
Mehmet Ali Uğur DEİK/Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi Başkanı
Ahmet Demirci DEİK/Türkiye-Sudan İş Konseyi Başkanı
Mahsum Altunkaya DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı
Haşim Süngü DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı
Ahmet Bilge Anbarlılar DEİK/Türkiye-Şili İş Konseyi Başkanı
Agah Ruşen Çetin DEİK/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı
Erdem Arıoğlu DEİK/Türkiye-Tanzanya İş Konseyi Başkanı
Cemil Çakar DEİK/Türkiye-Tayland İş Konseyi Başkanı
Necmetdin Uzun DEİK/Türkiye-Tayvan İş Konseyi Başkanı
Abide Gülel Saral DEİK/Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı
Banu Küçükel DEİK/Türkiye-Tunus İş Konseyi Başkanı
Sefa Gömdeniz DEİK/Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi Başkanı
Doğan Ali Doğan DEİK/Türkiye-Uganda İş Konseyi Başkanı
İsmail Ziya Uzel DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı
Tolga Şahin DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanı
Yunus Ete DEİK/Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı
Esra Soylu DEİK/Türkiye-Uruguay İş Konseyi Başkanı
Levent Birant DEİK/Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanı
Ali Galip İlter DEİK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı
Reha Denemeç DEİK/Türkiye-Vietnam İş Konseyi Başkanı
Abdullah Eriş DEİK/Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı
Dr. Mehdi Öztürk DEİK/Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi Başkanı
Kemal Arslan DEİK/Türkiye-Yeşil Burun İş Konseyi Başkanı
Adnan Polat DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı
Kübra Orakçıoğlu Kazan DEİK/Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı
Özlem Işık DEİK/Türkiye-Zambiya İş Konseyi Başkanı