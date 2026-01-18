En düşük emekli aylığı için kritik hafta: Gözler TBMM Genel Kurulu’nda
En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. 13 maddeden oluşan teklifin Genel Kurul görüşmelerine salı günü başlanacak. Yaklaşık 4,9 milyon emekliyi kapsayan düzenleme ile en düşük emekli aylığında yüzde 18,48 artış öngörülürken, bütçeye yıllık etkisinin 110 milyar lirayı aşması bekleniyor.
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen teklif, en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaracak.
Düzenleme kapsamında, halen 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığına yüzde 18,48 oranında artış yapılacak. Böylece en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilecek. Artıştan 4 milyon 917 bin emeklinin yararlanacağı hesaplanıyor.
Teklifte yer alan maaş artışı için gerekli kaynağın Hazine tarafından karşılanacağı belirtilirken, düzenlemenin bütçeye etkisinin 2026 yılının ilk altı ayında 66,3 milyar lira, yıllık bazda ise 110,2 milyar lira olacağı öngörülüyor.
Asgari ücrette işveren desteği artırılıyor
Kanun teklifi, yalnızca emekli aylıklarına ilişkin düzenleme ile sınırlı kalmıyor. Teklifte, asgari ücrette işverenlere sağlanan desteğin de artırılması öngörülüyor. Buna göre, mevcut işveren desteği 1.270 liraya yükseltilecek.
Teklifin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Emekliler, en düşük aylığa yönelik artışı düzenlemenin yasalaşmasının ardından maaşlarına yansıtılmış şekilde alacak.