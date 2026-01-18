En düşük emekli aylığı için kritik hafta: Gözler TBMM Genel Kurulu’nda

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen teklif, en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaracak.

Düzenleme kapsamında, halen 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığına yüzde 18,48 oranında artış yapılacak. Böylece en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilecek. Artıştan 4 milyon 917 bin emeklinin yararlanacağı hesaplanıyor.

Teklifte yer alan maaş artışı için gerekli kaynağın Hazine tarafından karşılanacağı belirtilirken, düzenlemenin bütçeye etkisinin 2026 yılının ilk altı ayında 66,3 milyar lira, yıllık bazda ise 110,2 milyar lira olacağı öngörülüyor.

Asgari ücrette işveren desteği artırılıyor

Kanun teklifi, yalnızca emekli aylıklarına ilişkin düzenleme ile sınırlı kalmıyor. Teklifte, asgari ücrette işverenlere sağlanan desteğin de artırılması öngörülüyor. Buna göre, mevcut işveren desteği 1.270 liraya yükseltilecek.

Teklifin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Emekliler, en düşük aylığa yönelik artışı düzenlemenin yasalaşmasının ardından maaşlarına yansıtılmış şekilde alacak.