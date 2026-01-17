Hakan Kara'dan kritik hesap: Kiralarda gerileme enflasyonu ne kadar düşürür?
Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Merkez Bankasının 2026 yılı için kira enflasyonunda yaklaşık 30 puanlık gerileme öngördüğünü, bu düşüşün genel enflasyonu yaklaşık 2 puan aşağı çekebileceğini belirtti.
TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankasının kira enflasyonuna yönelik beklentilerinin enflasyona olası yansımalarını değerlendirdi.
Kara, Merkez Bankasının 2026 yılında kira enflasyonunda yaklaşık 30 puanlık bir gerileme öngördüğünü belirterek, bu tahminin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu ifade etti.
Söz konusu düşüşün genel enflasyon üzerindeki etkisini de hesaplayan Kara, TCMB’nin öngörülerindeki kira enflasyonundaki gerilemenin, toplam enflasyonda yaklaşık 2 puanlık bir düşüşe katkı sağlayacağını kaydetti.
Merkez Bankası 2026 yılında kira enflasyonunun 30 puan kadar düşeceğini öngörüyor - ki bence de mümkün. Buradan enflasyondaki düşüşe 2 puan katkı gelecek. pic.twitter.com/ILirob435o— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 17, 2026