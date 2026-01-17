Hakan Kara'dan kritik hesap: Kiralarda gerileme enflasyonu ne kadar düşürür?

TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankasının kira enflasyonuna yönelik beklentilerinin enflasyona olası yansımalarını değerlendirdi.

Kara, Merkez Bankasının 2026 yılında kira enflasyonunda yaklaşık 30 puanlık bir gerileme öngördüğünü belirterek, bu tahminin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Söz konusu düşüşün genel enflasyon üzerindeki etkisini de hesaplayan Kara, TCMB’nin öngörülerindeki kira enflasyonundaki gerilemenin, toplam enflasyonda yaklaşık 2 puanlık bir düşüşe katkı sağlayacağını kaydetti.