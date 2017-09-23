ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Ekonomi
  • DEİK’te yönetim kurulu başkanı değişti

DEİK’te yönetim kurulu başkanı değişti

DEİK'te görevi bırakan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın yerine Nail Olpak getirildi.

DEİK’te yönetim kurulu başkanı değişti
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) üç yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten -Ömer Cihad Vardan, şahsi nedenlerle görevinden ayrılma kararı aldı. Ekonomi Bakanı Zeybekci tarafından DEİK Başkanlığı görevine Nail Olpak getirildi.

Zeybekci, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini özel sektör-kamu iş birliği ve tüm paydaşların katkılarıyla eşgüdümlü yönetmek üzere tasarlanan DEİK’te 2014 yılından bu yana yeniden yapılanma sürecine yönelik faaliyetlerin devam ettirildiğini vurguladı. Bakan Zeybekci, “DEİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 3 yıldır sürdüren Ömer Cihad Vardan'a şahsım ve Bakanlığım adına teşekkür ediyor, bundan sonra üstleneceği görevlerde başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Bakan Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile güçlenen DEİK’in tüm kurucu kuruluşlar için önemli bir platform olduğunu, birçok sivil toplum örgütü ve kuruluşta önemli görevleri son derece başarılı bir şekilde yerine getiren Nail Olpak’ın DEİK’te de önemli hizmetler yapacağına inandığını da ifade etti.

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.