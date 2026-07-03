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Küresel metal piyasalarında zıt yönlü rüzgarlar esiyor. Çin limanlarında biriken devasa stoklar demir pazarını vuruyor. Yatırımcılar demir fiyatları gerilerken alüminyum fiyatları yükseliyor gerçeğiyle yüzleşiyor. Zayıflayan Amerikan doları alüminyum cephesinde ralli başlatıyor.

Çin limanlarında demir cevheri stokları zirvede

Çin limanlarında biriken hammadde rekor seviyelere ulaştı. Steelhome danışmanlık şirketinin verileri gerçeği ortaya koyuyor. Limanlardaki demir cevheri stoku 160 milyon tona dayandı. ANZ analistleri devasa arz fazlasının fiyatları baskıladığını belirtiyor.

Fabrikaların deniz yoluyla gelen kargolara talebi giderek azalıyor. Dalian Emtia Borsası eylül vadeli demir sözleşmesi değer kaybetti. Kontrat cuma günü yüzde 1,74 oranında düştü. Ürünün ton fiyatı 734 yuan yani 108,28 dolar oldu.

Demir cevheri haftalık bazda yüzde 0,67 oranında eridi. Singapur Borsası ekranlarında da benzer bir tablo hakim. Ağustos vadeli gösterge demir cevheri yüzde 0,46 geriledi. Singapur pazarında ton fiyatı 97,8 dolara indi.

Fortescue ürünlerine devlet müdahalesi geldi

Çin Mineral Kaynakları Grubu çelik üreticilerine yeni talimatlar gönderdi. Kurum bazı fabrikaları sözlü olarak uyardı. Üreticiler 15 Temmuz tarihinden itibaren yeni kargo alamayacak. Yasak kararı Fortescue şirketinin düşük tenörlü ürünlerini kapsıyor.

Tesisler Super Special Fines ürününü limanlardan çekemeyecek. Fortune Fines isimli demir cevheri ürünü de yasaklandı. Yatırımcılar idari hamlelerin kalıcı bir yükseliş yaratacağına inanmıyor. Navigate Commodities Genel Müdürü Atilla Widnell piyasayı değerlendiriyor.

Atilla Widnell sözleşmelerdeki darboğazların geçici olduğunu savunuyor. Uzmanlar kısa süreli rallilerin hızla söndüğünü ifade ediyor. Satıcılar yükselişleri yeni bir açığa satış fırsatına çeviriyor. Alternatif çelik girdileri ise borsalarda değer kazanıyor.

Dalian borsasında koklaşabilir kömür fiyatı yüzde 1,34 arttı. Kok kömürü vadeli işlemleri ise yüzde 1,71 oranında yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası bünyesinde çelik ürünleri düştü. İnşaat demiri kontratı yüzde 0,39 oranında değer kaybetti.

Sıcak haddelenmiş rulo sac fiyatı yüzde 0,30 oranında eridi. Filmaşin sözleşmelerinde yüzde 0,42 oranında gerileme yaşandı. Paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0,27 oranında azaldı. Piyasalar demir grubundaki zayıf seyri yakından izliyor.

Zayıflayan dolar alüminyum piyasasını destekliyor

Amerika Birleşik Devletleri istihdam verileri beklentilerin altında kaldı. Zayıf veriler faiz artırımı endişelerini büyük ölçüde hafifletti. Temmuz ayında faiz artırımı ihtimali üçte bire düştü. Yatırımcılar faiz beklentilerindeki düşüşle endüstriyel metallere yöneliyor.

Dolar endeksinin zayıflaması alüminyum fiyatlarını yukarı çekiyor. Londra Metal Borsası bünyesinde üç aylık alüminyum kontratı değerlendi. Sözleşme gün içinde yüzde 1,05 oranında prim yaptı. Ürünün ton fiyatı 3 bin 124 dolara ulaştı.

LME alüminyum kontratı haftalık bazda yüzde 2,3 düştü. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası ekranlarında alüminyum sözleşmesi değer kazandı. En çok işlem gören kontrat yüzde 1,56 oranında yükseldi. Ton fiyatı 22 bin 840 yuan yani 3.369,23 dolar oldu.

Şanghay alüminyum kontratı haftalık bazda yüzde 0,7 geriledi. Citi analistleri piyasa dengelerine dair yeni bir rapor yayımladı. Banka Orta Doğu arzının hızla döneceği endişelerini abartılı buluyor. Yeni arzın küresel talep büyümesini yakalaması zor görünüyor.

ANZ kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes durumu özetliyor. Uzman zayıf doların küresel risk iştahını artırdığını belirtiyor. Ucuzlayan para birimi emtia alıcıları için maliyetleri düşürüyor. Parasal sıkılaşma korkularının azalması piyasalara nefes aldırıyor.

Çin fabrikaları kesintisiz büyümeyi sürdürüyor

Dünyanın en büyük metal tüketicisi Çin ekonomisi toparlanıyor. Haziranda öncü imalat verileri olumlu sinyaller vermeye devam etti. Ülkedeki fabrika faaliyetleri üst üste yedinci ayında genişledi. Çin pazarındaki büyüme teknoloji hisselerindeki satışı gölgeledi.

Güçlü fabrika verileri küresel bakır fiyatlarını doğrudan destekliyor. Yangshan bakır primi yoğun fiziksel talebi gözler önüne seriyor. Prim seviyesi 2025 yılından bu yana en yüksek noktasına ulaştı. Bakır kontratları küresel borsalarda alıcılı bir seyir izliyor.

Londra Metal Borsası ekranlarında bakır fiyatı yüzde 0,59 yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası bünyesinde ise bakır yüzde 0,67 arttı. Diğer endüstriyel metaller de haftanın son gününü kazançla kapattı. Londra vadeli işlemlerinde çinko yüzde 0,62 değer kazandı.

Londra kurşun sözleşmeleri cuma günü yüzde 0,64 oranında yükseldi. Nikel fiyatları aynı borsada yüzde 1,51 oranında prim yaptı. Kalay kontratı ise yatırımcısına yüzde 2,38 oranında kazanç sağladı. Asya piyasalarında ise metaller daha karışık bir tablo çizdi.

Şanghay borsasında işlem gören çinko kontratı yüzde 0,08 geriledi. Kurşun vadeli işlemleri ise yüzde 0,41 oranında değer kazandı. Aynı borsada nikel fiyatları yüzde 0,74 oranında bir artış kaydetti. Kalay sözleşmesi ise kapanışta yüzde 1,51 oranında yükseliş yaşadı.