Demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı yüzde 19 artış gösterdi

Türkiye’nin 2022 yılı 11 aylık ihracat verileri açıklandı. Buna göre Türkiye’nin ihracatı 231 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam ihracata 13,2 milyar dolarlık katkı ise demir ve demir dışı metaller sektöründen geldi. 13,2 milyar dolarlık ihracatla genel ihracattan yüzde 5 pay alan sektör, sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan altıncı sektör oldu. Demir ve demir dışı metaller sektörünün 2022 kasım ayı ihracatı 1,13 milyar dolar olarak gerçekleşti.

En çok ihracat Almanya’ya

2022 Ocak-Kasım döneminde sektörün ihracat miktarının yüzde 3,45 artışla 2,9 milyar ton seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Demir ve demir dışı metaller sektörünün 2022 Ocak-Kasım döneminde birim ihraç fiyatı 2021 Ocak-Kasım dönemine kıyasla yüzde 15 artışla kilogram başına 4,63 dolara ulaştı. 2022 Ocak-Kasım döneminde en çok ihracatımız 1,8 milyar dolar ile Almanya’ya gerçekleşti. İkinci sıradaki İtalya’ya 990 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan ABD’ye ise 870 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi” diye konuştu.

“Dünyanın lider ülkesiyiz”

Tamamlayıcı sektörlerin kasım ayı ihracat rakamlarını da aktaran Çetin Tecdelioğlu, “2022 Kasım döneminde Demir ve Demir Dışı Metaller tamamlayıcı sektör ihracatında Alüminyum ürün grubu 459 milyon dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldı. Alüminyum sektörünü 234 milyon dolar ile Demir Çelik Mamulleri, 224 milyon dolar ile Metallerden ve 172 milyon dolar ile Bakır ürün grupları takip etti. Tüm tamamlayıcı sektörlerimizde ihracatımızı daha da iyi seviyeler çıkarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği üye sayısının bir önceki aya göre 7 bin 430’dan 7 bin 666’a ulaştığını belirten Çetin Tecdelioğlu, “Bakır sektörü ürün grubunda bakır teller ihracatında dünyada ve Avrupa’da ilk sırada yer alıyoruz. Diğer bakır alaşımları ihracatında ise dünyada ikinci sırada yer alırken, Avrupa’ya ihracatta ilk sıradayız” diye konuştu.