Demir yolu işletmeciliğinde sigorta poliçesi asgari teminat toplam tutarı: 50 milyon lira

Demir yolu işletmeciliği sigorta poliçesinin, kefalet senedi veya teminat mektubunun asgari teminat tutarı kişi başı 3 milyon, olay başı 25 milyon lira olarak belirlendi.

Manevi tazminat talepleri için azami teminat tutarı, sigorta poliçesi, kefalet senedi veya teminat mektubu limitinin yüzde 20'si olarak belirlendi.

Belirtilen teminatlar ile asgari teminat tutarlarındaki artış oranı, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, ulusal demir yolu altyapı ağında faaliyet gösteren demir yolu tren işletmecilerine ait son 5 senede gerçekleşen kaza veya olayların hasar bedelleri dikkate alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek ve Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacak.