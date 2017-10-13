Denetlenen sanayi ürünlerinin 3'te 1'i uygunsuz

13 Ekim 2017

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, ülke çapında 1 Ocak'tan bu yana yapılan denetimlerde toplam 78 bin 383 sanayi ürününün denetlendiği ve bunlardan 25 bin 303'ünün uygunsuz bulunduğu bildirildi.

Konuyla ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"1 Ocak 2017'den bugüne ülke çapında yaptığımız denetimler sonucu toplam 78 bin 383 farklı sanayi ürünü denetlendi, bunlardan 25 bin 303'ü uygunsuz bulundu, 427 ürün teste gönderildi. Düzeltici faaliyetler kapsamında 4 bin 93 üründeki uygunsuzluğun giderilmesi için süre verildi. Tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin toplam 7 milyon 736 bin 52 lira idari para cezası uygulandı. Güvensiz bulunan 100 farklı marka ve model ürün hakkında idari yaptırım kararı alınarak piyasadan toplatılması sağlandı. Toplatma kararı alınan 100 üründen 7'si basınçlı ekipmanlar, 35'i elektrikli ekipmanlar, 14'ü enerji verimliliği, 21'i gaz yakan cihazlar, 3'ü makineler, 20'si otomotiv ürün grubuna aittir."

477 bin asansörden 177 bini kırmızı etiketli

Asansör denetim sonuçlarının da yer aldığı açıklamada, yıl başından bugüne kadar Türkiye'deki 477 bin asansörden 278 bin 115'inin periyodik muayenesinin yapıldığı aktarıldı. Buna göre, muayeneler sonucu 177 bin 217 asansöre kırmızı, 9 bin 509'una sarı, 44 bin 852'sine mavi, 46 bin 537'sine yeşil etiket verildi.

Kırmızı, sarı ve mavi etiket verilen asansörlere yönelik takip amaçlı kontroller sonucu; kırmızı etiketli asansör sayısı 76 bin 310, sarı etiketliler 3 bin 20, mavi etiketliler 100 bin 586, yeşil etiketliler 97 bin 480 olarak tespit edildi.

İhbar hattına bin 921 şikayet geldi

Açıklamada, Alo 130 Ürün Güvenliği Şikayet Hattı aracılığıyla Bakanlığa ulaşan ihbar ve şikayetlere ilişkin bilgiler de yer aldı. Buna göre, yılın 9 ayında bin 291 ihbar ve şikayet Bakanlığa ulaşırken, gelen ihbar ve şikayetlerin tamamına yönelik işlem yapıldı.

Kaynak: AA