"Deniz taşımacılığında negatif hava sürüyor"

Özlem SARSIN

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurlu Başkanı Yusuf Öztürk, ekonomideki temkinli iyimser revizyonlara rağmen, zayıf talebin etkisiyle deniz taşımacılığında negatif havanın sürdüğünü ifade etti.

Baltık Kuruyük Endeksi’nin 22 Aralık’tan itibaren yüzde 50’nin üzerinde düşerek, 680 puanın altına gerilediğini belirten Öztürk, ana rotalarda 40’lık spot konteyner navlunlarını gösteren Dünya Konteyner Endeksi (Drewry) ise 2 bin 46 dolar olduğunu sefer iptalleri artmaya devam ettiğine dikkat çekti.

“Canlanma bu yıl yaşanmadı”

Öztürk, “Son iki yılda verilen 6,7 milyon TEU’luk yeni gemi siparişi de denizcilik endüstrisini düşündürüyor. Diğer yandan konteyner hatları arasındaki ittifakların yeniden organizasyonunun, navlunları ne yönde etkileyeceği yakından izleniyor.

Denizcilik uzmanları, her yıl Çin Yeni Yılı öncesi Batı ülkelerinin ürün stoklaması nedeniyle denizcilik piyasalarında görülen canlanmanın bu yıl yaşanmadığına dikkat çekiyor. 5 Şubat’ta sona erecek Çin Yeni Yılı’nın, deniz taşımacılığında ve navlunlarda bir hareketlenmeye yol açacağı da tahmin ediliyor” dedi.

İmalat ve ihracat sektörlerinin yaşadığı her sıkıntının denizcilik sektörünü doğrudan etkilediğini ifade eden Öztürk, “Mal ticaretinde zayıf talebin etkisini, ülkemiz deniz taşımacılığında ve limanlarda elleçlenen yük hacminde de yaşıyoruz. 2022 yılında limanlarda elleçlenen konteynerin bir önceki yıldan daha düşük, yani 12,6 milyon TEU’nun altında gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye’nin ihracatını artırması için yeni ticaret anlaşmalarına ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ihtiyaç ise devam ediyor. Türk bayraklı, Türk sahipli gemi filosunun geçen yıl yüzde 30 büyüyerek 41 milyon Dwt büyüklüğüne ulaşmasını ve Türk gemi filosunun dünyada 14. sıraya çıkmasını önemli bir fırsat olarak görmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Bizim de KDV'miz düşürülmeli”

Sektörün sıkıntılarına da değinen Öztürk, mega yat ve tekne yapımı sektörünün önü açılması gerektiğini söyledi. Öztürk, “Kıyı yapıları master planları hazırlanmalı. Mevzuat ve uygulamalarda birlik olmalı. Otellerde yüzde 8 ve yüzde 1 KDV uygulanırken bizde yüzde 18 KDV uygulanıyor. Olacak şey değil, bizde de yatak kapasitesi oldukça fazla, sadece oteller bu hizmeti vermiyor, mevzuatlar yektesak olmalı. Su ürünleri avcılığına ve trafiğine yasaklanmalı bu konuda çok sıkıntı yaşanıyor. 25 yaş üstü deniz araçları hurda teşviki kapsamına alınarak yeşil enerjili yeni nesil deniz araçlarına dönüşmesi sağlanmalı” dedi.