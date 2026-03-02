Denizli, sanayide dönüşümü başlattı

Denizli Sanayi Odası öncü­lüğünde, Sanayi ve Tek­noloji Bakanlığı ile Birleş­miş Milletler Kalkınma Programı iş birliğinde hayata geçirilen De­nizli Model Fabrika hizmete açıl­dı. 1.200 metrekare kapalı alana ve 400 kilovat kurulu güce sahip tesis, Türkiye genelinde kurulan 11’inci model fabrika olma özelli­ğini taşıyor. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fa­tih Kacır, model fabrikaların üre­tim süreçlerinde ölçülebilir iyi­leşmeler sağladığını belirterek, bu merkezlerin KOBİ’lerin reka­bet gücünü artırmada kritik rol üstlendiğini vurguladı.

Uygulamalı “öğren-dönüş” modeli

Denizli Sanayi Odası ve Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, merkezin klasik bir eğitim alanı olmadığını, üre­tim süreçlerinin sahada analiz edilip iyileştirildiği bir dönüşüm platformu olduğunu ifade etti. İlk fazda tekstil, makine imalatı, kab­lo ve gıda sektörlerinden firma­lar programa dahil oldu. Pilot uy­gulamalarda teslimat sürelerinde yüzde 35’e, kapasitede yüzde 48’e ve genel verimlilikte yüzde 56’ya varan artışlar sağlandığı bildiril­di. Yapılan iyileştirme yatırımla­rının geri dönüş süresinin 1 ila 5 ay arasında değiştiği kaydedildi.

Yeşil dönüşümle entegre yapı

Model fabrikanın aynı komp­leks içinde planlanan Güney Ege Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi ile tamamlanması he­defleniyor. Bu merkezde enerji verimliliği ölçümleri, karbon ve su ayak izi hesaplamaları ile te­miz üretim uygulamalarına yöne­lik teknik destek sunulacak.

Birleşmiş Milletler Genel Sek­reter Yardımcısı ve UNDP Baş­kan Yardımcısı Ivana Živković, model fabrikaların ulusal sanayi politikalarını firma ölçeğinde so­mut çıktılara dönüştüren araçlar haline geldiğini belirterek, yerel sahiplik ile küresel vizyonun bu merkezlerde buluştuğunu ifade etti. Bakan Kacır, KOSGEB ara­cılığıyla performans kriterleri­ni karşılayan model fabrikalara 10 yıl boyunca yıllık 6,5 milyon liraya kadar destek sağlanaca­ğını açıkladı. Model fabrikalar­dan hizmet alan işletmelerde ve­rimlilikte yüzde 76’ya varan ar­tış, üretim sürelerinde ortalama yüzde 34 kısalma ve üretim mik­tarında yüzde 140’a ulaşan artış­lar görüldüğünü belirten Kacır, Denizli’deki merkezin de benzer kazanımlar üretmesini bekle­diklerini söyledi. Denizli Model Fabrika’nın, kent sanayisinde ve­rimlilik artışı, maliyetlerin düşü­rülmesi ve uluslararası rekabet gücünün güçlendirilmesine katkı sunması öngörülüyor