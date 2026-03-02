Denizli, sanayide dönüşümü başlattı
Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde 1,3 milyon dolarlık yatırımla kurulan Denizli Model Fabrika, uygulamalı “öğren-dönüş” programlarıyla üretimde verimlilik, kapasite ve teslimat performansını artırmayı hedefliyor. Merkez, dijitalleşme ile yeşil dönüşümü aynı çatı altında buluşturacak.
Denizli Sanayi Odası öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğinde hayata geçirilen Denizli Model Fabrika hizmete açıldı. 1.200 metrekare kapalı alana ve 400 kilovat kurulu güce sahip tesis, Türkiye genelinde kurulan 11’inci model fabrika olma özelliğini taşıyor. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, model fabrikaların üretim süreçlerinde ölçülebilir iyileşmeler sağladığını belirterek, bu merkezlerin KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmada kritik rol üstlendiğini vurguladı.
Uygulamalı “öğren-dönüş” modeli
Denizli Sanayi Odası ve Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, merkezin klasik bir eğitim alanı olmadığını, üretim süreçlerinin sahada analiz edilip iyileştirildiği bir dönüşüm platformu olduğunu ifade etti. İlk fazda tekstil, makine imalatı, kablo ve gıda sektörlerinden firmalar programa dahil oldu. Pilot uygulamalarda teslimat sürelerinde yüzde 35’e, kapasitede yüzde 48’e ve genel verimlilikte yüzde 56’ya varan artışlar sağlandığı bildirildi. Yapılan iyileştirme yatırımlarının geri dönüş süresinin 1 ila 5 ay arasında değiştiği kaydedildi.
Yeşil dönüşümle entegre yapı
Model fabrikanın aynı kompleks içinde planlanan Güney Ege Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi ile tamamlanması hedefleniyor. Bu merkezde enerji verimliliği ölçümleri, karbon ve su ayak izi hesaplamaları ile temiz üretim uygulamalarına yönelik teknik destek sunulacak.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve UNDP Başkan Yardımcısı Ivana Živković, model fabrikaların ulusal sanayi politikalarını firma ölçeğinde somut çıktılara dönüştüren araçlar haline geldiğini belirterek, yerel sahiplik ile küresel vizyonun bu merkezlerde buluştuğunu ifade etti. Bakan Kacır, KOSGEB aracılığıyla performans kriterlerini karşılayan model fabrikalara 10 yıl boyunca yıllık 6,5 milyon liraya kadar destek sağlanacağını açıkladı. Model fabrikalardan hizmet alan işletmelerde verimlilikte yüzde 76’ya varan artış, üretim sürelerinde ortalama yüzde 34 kısalma ve üretim miktarında yüzde 140’a ulaşan artışlar görüldüğünü belirten Kacır, Denizli’deki merkezin de benzer kazanımlar üretmesini beklediklerini söyledi. Denizli Model Fabrika’nın, kent sanayisinde verimlilik artışı, maliyetlerin düşürülmesi ve uluslararası rekabet gücünün güçlendirilmesine katkı sunması öngörülüyor