Deprem riski nedeniyle euro cinsi maliyet 2 kat arttı

Esin ÇETİNEL

Türkiye İş Bankası’nın iştiraki olarak 1929 yılında kurulan Türkiye’nin milli ilk reasürans şirketi Milli Reasürans, şubat ayında Kahramanmaraş depreminde yaşanan büyük hasar için toplam 550 milyon euro ödeme yapacak.

Sektörde %30’a varan pazar payı ile lider olduklarını söyleyen Millî Reasürans Genel Müdürü Utku Özdemir, Kahramanmaraş depremi özelinde şu ana kadar sigorta firmalarına yaptıkları hasar ödeme tutarının ise 276 milyon euro olduğunu açıkladı. Özdemir’in verdiği bilgiye göre, bunun 2023 ve 2024 yılında firmaya maliyeti ise 43 milyon euro düzeyinde gerçekleşecek.

Deprem teminatı 8,5 milyar euro

Şirketin faaliyetleri ve 2024 planlarıyla ilgili bir grup gazeteci ile bir araya gelen Özdemir, olası Marmara depreminin riski nedeniyle Türkiye’nin reasürans maliyetlerinin yeni yılda euro bazında iki katı arttığı bilgisi paylaştı.

Türkiye özelinde artan riskin yanı sıra yurtdışındaki risklerdeki artışın da etkisiyle geçen yıla göre reasürans maliyetlerinde büyük artışlar yaşandığını belirten Özdemir, “Şu anda yurtdışındaki reasürans firmalarını doğru fiyatlandırma yapabilmek için ikna etmeye çalışıyoruz. Bu tüm sigorta sektörünü doğrudan etkileyecektir. Depremin etkisini 2024'te hissedeceğiz. Bu maliyet artışı sigorta şirketlerinin müşterilerinden talep edeceği primlere farklı oranlarda yansıyacaktır” dedi.

Özdemir konuşmasında, DASK ve reasürans şirketleri hariç, Türkiye sigorta piyasasının deprem teminat tutarının ise yaklaşık 8,5 milyar Euro seviyesinde bulunduğu bilgisi paylaştı.

Dünyada hayat-dışı tüm branşlarda zorunlu reasürans sistemini yürütmüş ilk ve tek özel şirketi oldukları bilgisi de paylaşan Özdemir, Milli Reasürans’ın finansal verilerine ilişkinse şu bilgiyi paylaştı; “2023 dokuz aylık dönemi itibariyle şirketimizin ödenmiş sermayesi 660 milyon TL, aktif büyüklüğü 19.645 milyon TL, öz kaynaklarımız 9.368 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, prim hacmimiz ise 6.729 milyon TL’ye ulaştı. Bugün itibarıyla 33 şirketin plasmanında yer alan Millî Reasürans, 18 şirketin bölüşmeli reasürans anlaşmasında lider konumunda olup prim bazında yüzde 25-30 bandında piyasa payına sahip.”

Covid dönemi kira almadık

Milli Reasürans’ın aktifleri içerisinde çok sayıda gayrimenkulü de bulunuyor. Bu gayrimenkullerden kira geliri elde ettiklerini söyleyen Utku Özdemir, pandemi döneminde kiracılarına birçok kolaylık sağladıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü; “2020-2021’i etkisi altına alan Korona döneminde birçok işyeri dükkânlarını açamadığı için ticari faaliyette bulunamadı. Biz de bu süreçte kiracılarımızdan kira talep etmedik. Hafta sonu dükkânını açanlardan ise açık kaldığı dönem kadar kira talep ettik. Örneğin bir kiracımızdan bu süreçte toplam 180 bin TL’lik kira bedelini tahsil etmedik. Toplam 10 milyon TL’yi bulan bir kira gelirinden vazgeçtik. Bu işletmelerin ayakta kalması açısından biz de üzerimize düşeni yaptık diye düşünüyoruz.”