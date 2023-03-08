Depremzede esnafa ‘Hayata Dönüş Kredisi’ desteği geldi

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Depremden etkilenen 11 ilde büyük hasar gören esnafın, kepenklerini yeniden açması için harekete geçildi. Depremden etkilenen esnaf ve sanatkarlara 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli, yarısını da Hazinenin ödeyeceği yüzde 7.5 faizli kredi sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve “Hayata Dönüş Kredisi” adı verilen esnaf ve sanatkara yönelik desteğin detayları şekillendi. Söz konusu destekten, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar yararlanacak.

Destek paketi, depremden etkilenen il ve ilçelerde faaliyet gösteren esnafa işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik finansman desteği sağlamak amacıyla oluşturuldu. Buna göre, esnaf ve sanatkarlara azami 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli işletme kredisi verilecek.

Kredi faiz oranı yüzde 7.5 olarak belirlenirken, kredinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli olacak. Ödeme sıklığı,12 ay ödemesiz dönemi takiben 1, 3, 6 ay taksitli olacak. Mevcut kooperatif ortakları için Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKK) kefaleti, doğrudan kullandırımlar için banka lehine teminat alınacak. Kredi limiti mevcut işletme kredisi şahıs üst limitine dahil olmayacak, ilave olarak tanımlanacak.

Talep dosyasını hazırlayarak geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı’na sunan ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Gül, paketin detayları hakkında DÜNYA’ya bilgi verdi. Depremden önce bölgede 307 bin esnafın toplamda 23.5 milyar liralık esnaf kefalet kredisi kullandığını hatırlatan Gül, 500 bin lira olarak kullanılan bu krediye ek yeni paketten 250 bin lira kredi desteği verileceğini aktardı. Akgül, “Daha önce hiç kredi kullanmayan esnafımız için kredi miktarı 750 bin lira olacak. Ödemesi 1 yıl ertelenecek” dedi.

Konteyner esnaf kenti kurulacak

TESKOMB olarak deprem bölgesinde 400 milyon liralık konteyner esnaf kenti kuracaklarını da duyuran Akgül, şu bilgileri verdi: “Konteyner kentte bakkallar, lokantalar, terziler yani tüm esnaf olacak. Konteyner evlere yakın yerlerde konteyner esnaf dükkanı da olacak. Bunları yaptıktan sonra 250 bin lira destek kredisi verilecek.”

Öte yandan Deprem İşyeri Alım veya Destek Kredisi kullanan esnaf yeni krediden faydalanamayacak. Esnaflık faaliyeti şartı sadece kaydi olarak kontrol edilecek ve deprem nedeniyle faaliyetine ara verenler de krediden faydalanabilecek. Esnaf ve sanatkarlar odası ve siciline kayıtlı şahıs firmalarına kullandırım yapılacak. Kredi paketi 31 Aralık 2023'te sona erecek.

Esnaf yakınına maaş bağlansın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, ‘Hayata Dönüş Kredisi’nin esnafa bir nebze de olsa can suyu olacağını söyledi. Palandöken, “Bunun için teşekkür ediyoruz. Ancak bölge esnafının orada tutunabilmesi için, ailesi enkaz altında kalanlara veya hayatını kaybeden esnafın yakınlarına asgari ücret tutarında maaş bağlanması lazım. Çünkü onlar da deprem şehidi.

Şu an insanların parası yok. Çarşıların kurulması, maaş bağlanmasıyla insanlar bölgesini terk etmez. Yarın öbür gün inşaatlar başlayacak, orada iş gücü gerekecek. Çalışanların yemeiçme ihtiyacı olacak. Bölgede kalmak için güven verilmesi lazım” dedi.