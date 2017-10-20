Derbi, TV satışlarını artırdı

20 Ekim 2017

Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi televizyon satışlarında artış yaşandığı ifade edildi.

Teknoloji odaklı e-ticaret sitesi incehesap.com’un Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, televizyon satışlarında geçen haftaya oranla yüzde 58’i bulan bir artışın söz konusu olduğunu dile getirdi.

Fiyatları 500 TL’den 30 bin TL’ye kadar geniş bir skalada ilerleyen televizyon satışlarının geride kalan haftada yüzde 20 civarında olduğunu kaydeden Erzen, "Özellikle 4K ile Full HD televizyon modelleri bu hafta yoğun talep gördü. Bunu, desteklediği takımın maçını tribünden izliyormuşçasına net bir görüntü elde etmek isteyen müşterilerimize bağlıyoruz. Fiyat bazlı kampanyalarımızın da bu artışı desteklediğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.