Deri sektöründen 1,5 milyar dolarlık ihracat

16 Ocak 2018

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, “Sektör olarak 2017 yılı içerisinde 186 ülkeye gerçekleştirdiğimiz 1,5 milyar dolarlık ihracat ile bir önceki seneye göre yüzde 9 artış yakaladık. Mevcut pazarlarımıza ihracatımızı artırdığımız gibi çeşitli projelerle yeni pazarlara da açılmaya başladık. 2017, bir önceki yıla göre kapasite kullanım oranlarımızdan, ihracatımızın kilogram başı değerine kadar her anlamda pozitif bir yıl oldu. Gerçekleştirmiş olduğumuz ihracatın da katma değeri her geçen gün artıyor. Bu sene Türkiye’nin genel ihracatından aldığımız pay yüzde 1 civarında olduğu gibi dünya deri ticaretinden aldığımız pay da yüzde 1 civarında. Her iki alanda da bu payı artırabilmek için katma değeri yüksek ürün ihraç etmemiz, kapasite kullanım oranımızı artırmamız ve yeni açıldığımız pazarlarda da payımızı artırmamız şart. Sektör olarak bunu başarabilecek kapasitedeyiz” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin sektörün en büyük ithalatçısı olduğuna vurgu yapan Şenocak, şöyle konuştu:

“2017 senesinde dünyanın en büyük ithalatçısı olan Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracatımız yüzde 15 artmış durumda olmasına rağmen bizim bu pazardan aldığımız pay yüzde 1 bile değil. Bu nedenle Amerika’yı çok önemsiyoruz ve burada Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından kurulan Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) projesi içerisinde yer almak için hazırlıklarımızı tamamladık ve firmalarımız müracaatlarını yaptı. İDMİB’e bağlı 20 firma orada ofislerini kuracaklar. Bu pazardan aldığımız pay ne kadar büyürse ihracatımız da o kadar artacak. Bunu başarabilecek gücümüz var. Ayrıca ayakkabı sektörümüz için diğer bölgeler yanında Afrika’yı da çok önemsiyoruz. Burada Türkiye için büyük bir pazar var ve bu pazardan yeteri kadar pay alamıyoruz. Girişimlerimiz bu yönde devam ediyor. Ekonomi bakanlığının destekleriyle Ur-Ge projeleri ile Avrupa, Amerika ve Afrika’ya 2018 yılı bizim için bir atılım yılı olacak.”

Rusya'ya ihracatta dikkat çekici artış

Rusya ile ikili ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmelerin ihracata etkisini vurgulayan Şenocak, “Sektörümüz için Rusya lokomotif pazar olma özelliğini 2017 yılı içerisinde de sürdürdü. İki ülke arasında yaşanan olumlu siyasi gelişmeler ihracatımıza da direkt yansıyor. Rusya’ya 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 195 milyon dolar ihracat ile bir önceki seneye göre yüzde 72’lik bir artış kaydettik. Rusya pazarına her geçen gün katma değeri daha yüksek ürünler ihraç ediyoruz. İtalya’ya 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 87 milyon dolarlık ihracat ile yüzde 17 gibi bir artış yakaladık. Bir pazara girdiğimizde rakip ülkelerden bizi ayrıştıran yönümüzün uygun fiyat olduğu dönemler artık eskide kaldı. Türk derisinin kalite algısı her geçen gün artıyor” dedi.

"İhracatı artırmanın yolu katma değerden geçiyor"

Sektör olarak kilogram başı ihracat birim fiyatlarının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğuna değinen Şenocak, “İhracat rakamlarımızı yukarıya çekmenin yolu çok fazla ürün satmaktan değil, katma değeri yüksek ürün satmaktan geçiyor. Türk deri sektörü olarak moda ve trendleri yakından takip etmekle kalmıyor artık kendimiz de bu değerleri taşıyan ürünler üretiyor ve modanın kalbi olan ülkelere ihracat yapıyoruz. Türkiye’nin kilogram başı ihracat birim fiyatı 1,39 dolar. Bizde ise alt sektörler bazında değerlendirdiğimizde kürk giyimde kilogram başına 156 dolar ihracat yapıyoruz bu rakam Türkiye ortalamasının 112 katı, deri giyimde 135 dolar ile 96 katı, işlenmiş kürkte 44 dolar ile 32 katı, saraciyede 16 dolar ile 11 katı, deri ve deri mamullerinde 11 dolar ile 8 katı, yarı işlenmiş üründe 9 dolar ile 6 katı ve ayakkabıda 8 dolar ile 5 katı bir rakama tekabül ediyor” diye konuştu.