Ders almak için kuyruğa girdiler! Yüzde 45 arttı...

Hizmet platformu Armut.com, 100’ün üzerinde spor ve hobi kategorisinde oluşturulan 50 bini aşkın talebi inceleyerek sonbahar trendlerini açıkladı. Veriler, sonbaharın hem fiziksel hem de zihinsel gelişime yönelik hobi arayışlarının belirgin biçimde arttığı bir dönem olduğunu ortaya koydu.

Yüzde 45 artış gösterdi

Analize göre sezonun en dikkat çekici yükselişi piyano derslerinde yaşandı. Haziran–Ağustos dönemine kıyasla talep yüzde 45 artış gösterdi. Özellikle 3–14 yaş grubundaki çocuklar, taleplerin yüzde 51’ini oluştururken; 19–24 yaş grubu yüzde 16, 25–34 yaş grubu ise yüzde 20 pay aldı. Katılımcıların büyük bölümü haftada bir veya iki derslik programları tercih etti.

Talebin yüzde 60’ı 25 yaş üzeri

Tenis, yılın her döneminde talep gören nadir spor dallarından biri olmayı sürdürüyor. Sonbaharda da bu eğilimini koruyan tenis derslerinde, talebin yüzde 60’ı 25 yaş üzeri yetişkinlerden geldi. Düzenli spor rutini arayan kullanıcılar, ağırlıklı olarak haftada bir veya iki derslik programlara yöneldi.

Keman, bağlama, gitar, bateri, klarnet

Müzik alanında keman, bağlama, gitar, bateri ve klarnet en çok talep gören enstrümanlar arasında yer aldı. Reformer pilates ve fitness ise sonbaharın “yenilenme ve dönüşüm” temasını yansıtan başlıca alanlar olarak öne çıktı.

Pilates ve fitness, kilo verme, sıkılaşma ve formda kalma hedefleriyle yoğun ilgi gördü. K-Pop dansı, buz pateni, pole dance ve zeybek gibi daha özel alanlarda da talep artışı gözlendi.