Destek verilmezse kayıpların telafisi mümkün değil

Plastik sanayi sektörü açısından 2022 yılını değerlendirerek 2023 yılı beklentilerini açıklayan Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, geçen yıl Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle enerji fiyatlarında yaşanan sert artış ve bu fiyat artışının ana ihracat pazarlarına olumsuz etkileri neticesinde yıllık üretimin daraldığı bir dönem yaşadıklarını kaydetti. Karadeniz yaptığı yazılı açıklamada, “Bu süreçte ihracat ayağında belli fırsatlar ortaya çıkmış olsa da iç pazarımızda yaşanan kayıpların telafisinin mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Öte yandan sanayi üretimini destekleyici politika setlerinin hayata geçirilmesi durumunda dünyanın içinde olduğu bu konjonktürden karlı çıkmamız işten bile değil” dedi.

İç pazar canlandırılmalı

2022 yılı toplamına bakıldığında, ihracat tarafında yıl içinde azalan bir seyir söz konusu olsa da yılı artışla kapattıklarının altını çizen Karadeniz, “Aynı dönemde sanayi üretiminin düşmesi ise bizler açısından iç pazarda yaşanan daralmanın en açık göstergesi. Son birkaç yıldır içinde bulunduğumuz ekonomik durum neticesinde vatandaşlarımızın alım gücünün hızla gerilemiş olması, ister istemez harcamaların da düşmesine ve talebin gerilemesine sebep olmuştur. Her ülke sanayisinin ana pazarı kendi ülkesidir. İhracatın ana taşıyıcı olduğu ülkeler dış şoklara çok açık hale gelirler. İç pazarı canlandıracak, vatandaşımızın alım gücünü yükseltecek adımlar atılmalı” dedi.

Finansmana erişimin maliyeti düşürülmeli

Bu dönemde sanayi üretimi önündeki en büyük engellerden birinin de finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve yüksek finansman maliyeti olduğunu belirten Karadeniz, “Özellikle yükselen enerji maliyetleri sebebiyle işletme sermayesi ihtiyacının hızla arttığı bir döneme girdik. Ülkemizde ise finansmana erişim çok maliyetli ve belki daha da kötüsü bu maliyete katlanmayı göze alsanız dahi finansmana erişmekte zorlanıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Bu şartlar altında sanayi üretiminin artmasını beklemenin gerçekçi olmadığını kaydeden Karadeniz, “Mutlak suretle sanayinin finansmana erişimini kolaylaştıracak adımlar atılmalı. Ayrıca finansman maliyetleri düşürülerek üretim için uygun ortam oluşturulmalı. Bu doğrultuda atılabilecek bir diğer adım ise enerji fiyatlarında izlenen politikanın revize edilmesidir. Geçmişte olduğu gibi sanayi elektriğinin daha cazip hale getirilmesi üretimin özendirilmesi adına atılabilecek olumlu adımlardan biri olacaktır” dedi.