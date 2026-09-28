Dev bankadan dünya ekonomisi için yeni tahmin: Dengeler değişiyor

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Citi Research, küresel ekonominin Orta Doğu kaynaklı baskıların azalmasıyla birlikte önümüzdeki yıl daha güçlü bir büyüme performansı gösterebileceğini öngördü. Kurum, 2026 yılı için küresel büyüme tahminini hafif yukarı yönlü güncelleyerek yüzde 2,6'ya çıkarırken, 2027'de büyümenin yüzde 2,8'e ulaşmasını bekliyor.

Citi Research Küresel Baş Ekonomisti Nathan Sheets liderliğindeki ekibin 25 Eylül'de yayımladığı raporda, dünya ekonomisinin karşı karşıya kaldığı risklere rağmen dirençli görünümünü koruduğuna dikkat çekildi. Raporda, "küresel dayanıklılık" değerlendirmesinin geçerliliğini sürdürdüğü belirtildi.

Büyüme tahmini yukarı çekildi

Citi'nin 2026 için açıkladığı son büyüme tahmini, ABD-İran çatışması öncesindeki beklentinin yaklaşık 25 baz puan altında kaldı. Buna karşılık tahmin, temmuz ayında açıklanan görünüme kıyasla yaklaşık 10 baz puan yükseltildi.

Kurum, Orta Doğu'dan kaynaklanan ekonomik baskıların zamanla hafiflemesini beklerken, bu gelişmenin küresel büyümeyi 2027'de yüzde 2,8 seviyesine taşıyabileceğini öngördü.

Petrol fiyatları enflasyon için risk oluşturuyor

Raporda büyümenin yanı sıra enflasyon görünümüne de dikkat çekildi. Citi, küresel manşet enflasyonun bu yıl yüzde 3,5'e ulaşmasını bekliyor. Bu oran, yılbaşındaki tahminin yaklaşık 1 puan üzerinde bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar civarında seyrettiğine işaret eden kurum, petrol fiyatlarının bu seviyelerde kalıcı olması durumunda enflasyonun daha da yükselme, ekonomik büyümenin ise zayıflama riski taşıdığını belirtti.

ECB ve Japonya'dan yeni faiz artışları bekleniyor

Citi'nin tahminlerine göre merkez bankalarının sıkı para politikası adımları da devam edecek.

Kurum, Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki altı ay içerisinde iki kez daha faiz artırmasını bekliyor.

Japonya'da ise gelecek yılın sonuna kadar üç faiz artırımı daha yapılacağı ve politika faizinin yüzde 2 seviyesine çıkarılacağı öngörülüyor.

Yapay zeka yatırımları 466 milyar dolara hızlandı

Raporda ABD ekonomisinde yapay zeka yatırımlarındaki hızlı artış da öne çıktı. Citi'nin hesaplamalarına göre ülkedeki yapay zeka yatırımları geçen yıl yaklaşık 300 milyar dolar seviyesindeyken, bu yılın ilk yarısında yıllıklandırılmış ortalama hız 466 milyar dolara yükseldi.

ABD'nin kamu maliyesine ilişkin görünümde ise yüksek bütçe açıklarının devam etmesi bekleniyor. Citi, önümüzdeki 10 yılda bütçe açıklarının GSYH'nin ortalama yüzde 6'sı civarında seyredeceğini ve bunun yaklaşık 25 trilyon dolarlık ek tahvil ihracına yol açacağını tahmin ediyor.