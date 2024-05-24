“Dijital bankacılığın çehresini değiştiriyoruz”

86’ncı yaşını kutlayan Halkbank; 2,4 trilyon TL’ye ulaşan aktif büyüklüğü ve 2 trilyon TL’yi aşan toplam kredileriyle milli ekonomiye sağladığı güçlü desteği sürdürüyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, açıklamasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla faaliyetlerine başlayan Halkbank’ın kurulduğundan bu yana üretim ve istihdama dayalı ekonomik kalkınmaya destek verdiğini belirterek “Bankamız, 1938’de Ankara’da iki katlı kiralık bir binada çıktığı yolculuğunu bugün; 27 bini aşan çalışanı, 1.205 hizmet birimi ve güçlü finansal göstergeleri ile sürdürürken, Türkiye’de yerlileşme ve millileşme konusunu odağına alarak faaliyetlerine devam etmektedir” dedi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank’ın, dünyanın içinden geçtiği dijital dönüşümde yerini alarak, dijital çağın değer üreten bankası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Osman Arslan bu alanda gerçekleştirdikleri çalışmaları ve hedeflerini şöyle sıraladı: “Ülkemizde giyilebilir temassız ödeme alanında büyük bir yeniliğe imza attık. Temassız alışverişler için son teknoloji ile tasarlamış olduğumuz TROY altyapılı Paraf RingPay, ülkemizin giyilebilir ilk temassız ödeme aracı olarak bankacılık ekosisteminde bir değer oluşturdu. Yerli ödeme sistemimiz TROY’un kullanım alanını ve yaygınlığını artıracağız.

Ayrıca, ülkemizde ödeme sistemlerinin çok hızlı gelişmesi ve ihtiyaçların giderek artması nedeniyle; 2022 Haziran ayında lisansını alarak, bağlı ortaklığımız haline getirdiğimiz Platform A.Ş. aracılığıyla müşterilerimize dijital cüzdan, elektronik para, elektronik yazarkasa ve POS gibi ürünleri sunarak ürün gamımızı daha da genişleteceğiz. Bununla birlikte, kalkınma hamlesinin başarıya ulaşmasında finansal okuryazarlığın çok önemli olduğuna inanıyor ve çocuk bankacılığına da özel önem veriyoruz.

Çocuklarımız için ilk kez bankacılıkla tanışacakları, finansal okuryazarlığı öğrenecekleri, tasarruf bilincini aşılayan Çocuk Bankacılığı Uygulamasını hayata geçirdik. Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılarak oluşturulan dijital bir dünyada yerimizi aldık. Metaverse Evreninde açtığımız etkinlik merkezi de bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyor. Tüm bu yenilikçi stratejilerimiz doğrultusunda dijital kanallardaki aktif müşteri sayımız 7 milyona yaklaştı.”

“TL kredi payımız %72’ye ulaştı’’

Halkbank ailesi olarak, KOBİ, esnaf ve sanatkârlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine destek olmaya çalışan bir Banka olduklarını söyleyen Osman Arslan, “Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı’nda yer alan üretime, istihdama, dijital ve yeşil dönüşüme güçlü katkı sunacak her projenin ve girişimcinin yanında olmayı sürdürüyoruz.

Bu stratejimizin sonucu olarak ticari kredilerimizin içindeki yatırım kredileri payı yüzde 20’ye, ticari krediler içindeki TL kredi payı ise yüzde 72’ye ulaşmıştır. Ayrıca, Bankamız alt yapı ve yatırım projelerine destek vererek ülkemizin sanayi ve yapısal dönüşümüne katkıda bulunmuştur. 1,2 trilyon TL’ye ulaşan ticari nitelikli kredilerimizin yüzde 56’sını ekonomimizin itici gücü olan KOBİ’lerimize tahsis ettik. KOBİ kredileri alanındaki sektör liderliğimizi sürdürüyoruz” dedi.

“Türk Lirası tasarrufu destekliyoruz”

Türk Lirası tasarrufun arttırılması ve sermaye piyasalarının gelişiminin banka stratejisinde önemli bir yeri olduğunu belirten Osman Arslan; “Müşterilerimizin TL cinsinden tasarruf etmesini teşvik etmek amacıyla, bağlı ortaklığımız olan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kanalı ile firmalarımızı halka arza yönlendirerek, son 3 yılda 17 adet firmamızın toplam 14.5 milyar TL’lik halka arzına aracılık ettik.

Bununla beraber 135 adedi Sukuk ihracı olmak üzere toplam 352 adet borçlanma aracı ve kira sertifikası ihracı ile son 3 yılda toplam 140 milyar TL ihraç büyüklüğüne ulaştık. Böylelikle hem Türk Lirası cinsinden yatırımları destekledik, hem de sermaye piyasalarımızın gelişmesine katkı sağladık” dedi.