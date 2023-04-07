Dijital bankacılıkla şubeye gitmeden tek tıkla halledebileceğiniz, hayatı kolaylaştıran yenilikler

"Faturamın son ödeme tarihini kaçırdım!", "Harç parası yatırmayı unuttum." ya da "Cüzdanım evde kalmış." gibi dertlere son veren cepte bankacılıkla artık işlemler daha kolay. Bankacılık uygulamaları sayesinde otomatik birikim talimatı verebilir, bireysel emeklilik fonunuza düzenli olarak bütçe ayırabilir, faturalarınızı ödeyebilirsiniz. Peki, tüm bunlar nasıl oluyor?

Dijital Bankacılık Nasıl Kullanılır?

Artık hemen her bankanın mobil uygulaması bulunuyor. Dijital bankacılığı kullanmak için müşterisi olduğunuz bankanın uygulamasını telefonunuza indiriyor ve şifre belirleme gibi giriş adımlarını tamamlıyorsunuz. Daha sonra yapmak istediğiniz işlemi menüden seçerek kolayca ödeme ve birikimlerinizi telefonunuz aracılığıyla istediğiniz yerden yönetebiliyorsunuz. Dijital bankacılıkla yapabileceğiniz işlemlerden en popülerleri şunlar:

Bireysel Emeklilik Planlamanızı Yapabilir, Geleceğe Güvenli Bir Adım Atabilirsiniz

"Emeklilik yaşıma daha çok var ancak o günler gelince maddi olarak sıkıntı çekmeyeyim." diye düşünüyorsanız bankaların bireysel emeklilik sistemlerine göz atabilirsiniz. Üstelik ihtiyaç duyduğunuz kredi miktarını tek tuşla hesaplayabilir, kişiselleştirilmiş emeklilik sistemleri ve sigortalarından yararlanabilirsiniz.

Altın Hesabı ile Güvenle Yatırım Yapabilirsiniz

Yıllardır aşina olduğumuz fiziksel birikimleri dijital bankacılık sayesinde altın hesabınızda toplayabilir, yatırımlarınızın değerini bankacılık uygulamanızdan anbean takip edebilirsiniz.

Arabanızın HGS'si mi Bitti? Dijital Bankacılıkla Hızlıca HGS Satın Alabilirsiniz

Dijital bankacılık sayesinde gişede uzun süre beklemeden HSG alımı yapabilirsiniz. Trafikten dolayı bir hayli sıkılan canınızı daha fazla sıkmadan bankacılık uygulamanız üzerinden plakanızı ve yüklemek istediğiniz tutarı girerek yolunuza devam edebilirsiniz.

Temassız Ödeme Yöntemleriyle Hızlı Alışverişin Tadını Çıkarabilirsiniz

Yeni normaller geliştirdiğimiz pandemi şartlarında popüler hâle gelen temassız ödeme yöntemi sayesinde kolayca ödeme yapabilir, kartınızı başka biriyle paylaşmadan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca uygulamanızda bulunan karekod gibi ödeme seçeneklerini de kullanarak cüzdanınızı unuttuğunuz durumlarda alışverişinize devam edebilirsiniz.

Saniyeler İçerisinde Faturalarınızı Ödeyebilirsiniz

Dijital bankacılığı kullanarak tüm faturalarınızı saniyeler içerisinde ödeyebilirsiniz. Dilerseniz otomatik ödeme talimatı vererek fatura ödemeyi unutmak derdinden de kurtulabilirsiniz.