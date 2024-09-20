Dikkat çeken Türkiye detayı! S&P Fed'in faiz indirimini değerlendirdi: Fırsat kapıda...

S&P Global, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ay gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indiriminin, önümüzdeki aylarda gelişmekte olan piyasalar (GOÜ) için parasal genişlemeyi teşvik edeceğini belirtti. S&P Global, bu değerlendirmesinde özellikle net enerji ithalatçısı ülkeler arasında yer alan Türkiye'ye vurgu yaptı.

"Enerji fiyatlarındaki düşüş, Tayland, Filipinler, Macaristan, Türkiye, Şili ve Hindistan gibi ülkelerde merkez bankalarının faiz indirimlerini daha da destekleyebilir" ifadelerini kullanan şirket, düşük ithalat maliyetlerinin cari hesapları iyileştirebileceğini ve bu ülkelerin para birimlerini güçlendirebileceğini belirtti.

S&P Global, Türkiye gibi net enerji ithalatçısı ülkelerde enflasyonun düşmesi ve reel gelirlerin iyileşmesiyle birlikte faiz indirimi olasılığının daha da artabileceğini ifade etti. S&P ayrıca, Fed’in faiz indirimiyle birlikte gelişmekte olan ülkelerde parasal gevşemenin süreceğini ve bu ülkelerin ekonomilerine olumlu katkılar sağlayacağını belirtti.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu ülkelerin merkez bankalarının, iç talebi artırma amacıyla faiz indirimlerine devam edebileceği ya da indirim sürecine başlayabileceği öngörülüyor. Özellikle 2024’ün sonları ve 2025’in başlarında bu eğilimin güçlenmesi bekleniyor.

Global ekonomi ve Türkiye'nin durumu

İkinci çeyrek GSYH büyümesinin, gelişmekte olan ülkelerde düşen enflasyon ve artan reel gelirlerle birlikte iç talebi canlandırdığına dikkat çeken S&P, Türkiye gibi ülkelerin bu trendden yararlanabileceğini vurguladı.

Türkiye’nin büyüme görünümü açısından, enerji maliyetlerindeki düşüş ve cari hesap dengesinin güçlenmesiyle birlikte ekonomik büyüme dinamiklerinin de ivme kazanabileceği belirtildi.

ABD ekonomisindeki belirsizliklerin, iki küresel çatışmanın yarattığı jeopolitik riskler ve siyasi belirsizliklerle birleşerek gelecekteki piyasa oynaklığına zemin oluşturabileceği kaydedildi.