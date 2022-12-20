Dinamik Yatırım'dan yeni dijital uygulama

Birikimini enflasyona karşı korumayı hedefleyen herkese yeni bir kapı açacaklarını söyleyen Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem, “2023 yılı ilk çeyreğinde duyuracağımız uygulamamızla ev hanımlarından profesyonel yatırımcılara, beyaz yakalılardan öğrencilere, kısaca birikimlerini enflasyona karşı korumayı hedefleyen herkese yeni bir kapı açacağız” dedi.

2022 yılının teknolojiye yatırım yaptıkları bir yıl olduğunu anlatan Erdem, teknoloji çağında olduğumuzu, teknolojiyi tüm süreçlere dâhil ettiklerini belirtti. Türk halkını yeni nesil Fintech deneyimiyle tanıştırmak için çıktıkları yolda önce kadrolarını genişlettiklerini dile getiren Erdem, ardından alt yapı çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Hayatın her anında yer alan teknolojinin, toplumdaki bireylerin işine yarayarak fayda sağlaması gerektiğine inandıklarını aktaran Erdem, 2022 yılında ‘geniş yetkili aracı kurum’ sıfatını da aldıklarını açıkladı. Bugün için yarısından fazlası kadınlardan oluşan 30 kişilik bir ekip oluşturduklarını kaydeden Erdem, “Yatırımcılarına en iyi alternatifleri, en hızlı ve en güvenli biçimde sunabilme misyonuyla Borsa İstanbul, VİOP, Foreks, yurtdışı piyasalarda hizmet veriyoruz. 32 milyon TL ödenmiş sermayemiz bulunuyor, SPK, Masak ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından düzenli denetime tabi tutuluyoruz” ifadelerini kullandı. Ayşin Erdem, 2022 yılını 2021’e göre müşteri adedi açısından yüzde 550 büyüyerek sonlandıracaklarının da altını çizdi.