Dış basın faiz kararını yorumladı: Tartışmalı politikadan uzaklaşma işareti

ABD’li yayın kuruluşu CNBC ise haberinde beklentileri aşan artışı, ‘TCMB’nin enflasyonla mücadelede istekli olduğunun işareti’ olarak değerlendirdi. Haberde “TCMB faizleri beklenenden fazla artırarak para politikası yoluyla enflasyonu düşürme yönündeki yeni taahhüdünü yerine getirmeye istekli olduğunun sinyalini verdi” ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca eski Wall Street bankacısı Hafize Gaye Erkan’ın yeni TCMB Başkanı olarak atandığı hatırlatıldı. Bu görevlendirmenin ve faiz artışı kararlarının “enflasyon yükselirken faiz oranlarını düşürme” yönündeki tartışmalı politikadan uzaklaşılmasının işareti olduğu belirtildi.

FT: Enflasyonu dizginleme çabası

Financial Times ise “Politika yapıcılar, kontrolden çıkmış enflasyonu dizginlemeye çalışırken faizleri ekonomistlerin beklediğinden çok daha keskin bir şekilde artırdı” değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, “Yıllarca uygulanan alışılmışın dışında politikaları enflasyonun kontrolden çıkmasına yol açmıştı. Yeni gelen ekonomi yönetiminin gerçekleştirdiği son faiz artışı, rasyonel politikaları yeniden hayata geçirmeye çalıştıklarının altını çiziyor” ifadeleri kullanıldı.

ABD merkezli finans gazetesi Wall Street Journal’a konuşan İsveç bankası SEB’in gelişmekte olan piyasalar baş ekonomisti Erik Meyersson, faiz artışlarının ekonominin istikrara kavuşmasına yardımcı olduğunu söyledi. Meyretsson Türkiye’nin bu yıl büyük bir makroekonomik istikrar sorunu yaşamayacağını belirtti."