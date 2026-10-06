Dış ticarette kapanan makas fuarla açılacak

Ağaç işleme makinele­ri sektöründe ihracat ile ithalat arasındaki makas daralıyor. Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derne­ği (AİMSAD) Genel Sekrete­ri Arif Onur Kaçak, geçen yıl yüzde 180 seviyesinde bulu­nan dış ticaret fazlasının bu yılın ilk 8 ayında yüzde 110’a gerilediğini açıkladı. Sektö­rün söz konusu dönemde yak­laşık 75 milyon dolarlık ihra­cat, 68 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini belirten Ka­çak, ihracatın ithalat karşısın­daki üstünlüğünün korunma­sına karşın makasın giderek kapandığına dikkat çekti. Sek­törün dış ticaret performan­sındaki gerilemede küresel re­kabetin yanı sıra Türkiye’deki yatırım iştahının zayıflama­sının da etkili olduğunu be­lirten Kaçak, 22 Ekim’de İs­tanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını aça­cak Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar ve El Aletleri Fuarı WoodTe­ch öncesi yaptığı açıklamada, fuarın bu tabloyu tersine çe­virecek önemli bir fırsat sun­duğunu söyledi. Kaçak, “Fuar makası yeniden ihracat lehi­ne açacak. Önümüzdeki yıl Al­manya’daki fuardan sonra ma­kasın daha da açılmasını bek­liyoruz” dedi.

Çinliler, Alman ve İtalyanları eledi

Küresel pazarda Çinli üre­ticilerin Alman ve İtalyan fir­malardan önemli ölçüde pazar aldığını belirten Kaçak, Türk makine sektörünün ise Çin’in iki katı büyüklüğünde üretim kabiliyetine sahip olduğunu ifade etti. Buna karşın ithalat tarafında Çin’in ağırlığının arttığını kaydeden Kaçak, sek­törün rekabet gücünü koru­ması için ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kaçak, yatırım ka­rarlarının piyasadaki beklen­tilerden ve finansmana erişim koşullarından doğrudan etki­lendiğini belirterek, “Finans­man sıkıntısı devam edince firmalar sermayesini tüketi­yor. Buna rağmen mevcut per­soneli de tutmak zorundalar. Sektör, mevcudiyetini koru­yarak yüzde 10-15 kayıplarla devam ediyor” diye konuştu. Sektör ihracatının geçen yıla göre yüzde 10-15 gerilediğini aktaran Kaçak, iç pazarın ise daha dengeli bir görünüm ser­gilediğini söyledi. “İç pazar ne yukarı ne aşağı gidiyor, stabil seyrediyor” ifadelerini kulla­nan Kaçak, iç talebin dengede kalmasının sektör açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Suriye ihracatta ilk 10’a girdi

İhracat pazarlarında ise dik­kat çekici gelişmeler yaşandı­ğını belirten Kaçak, Suriye’ye yapılan satışların hızlı biçim­de arttığını söyledi. Geçmişte 50 bin dolar seviyelerinde olan Suriye ihracatının bugün 4-5 milyon dolara ulaştığını belir­ten Kaçak, ülkenin sektörün en fazla ihracat yaptığı ilk 10 pazar arasına girdiğini kaydet­ti. İspanya’nın ise sektörün en fazla ihracat yaptığı ülke ko­numuna yükseldiğini belirten Kaçak, bu pazara yönelik ihra­catın 6-7 milyon dolar seviye­sine ulaştığını söyledi.

Fuara 96 ülkeden ziyaretçi bekleniyor

WoodTech Fuarı’nın sektörün ihracat bağlantılarını güçlendirmesi bekleniyor. TÜYAP’ın 1988’den bu yana düzenlediği fuarın, bu yıl 96 ülkeden ziyaretçiyi ağırlaması planlanıyor. AİMSAD olarak 30-40 yabancı bayinin özel katılımla fuara getirilmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Kaçak, bu ziyaretçilerin konaklama giderlerinin de karşılandığını söyledi. Kaçak, “Bizim amacımız WoodTech’in yurt dışı bayilerin ziyaret ettiği bir fuar haline gelmesi” dedi. Fuarda yeni ürün ve teknolojilerin de ilk kez sergileneceğini belirten Kaçak, sektörde Ar-Ge yatırımı yapan firmaların sayısının arttığını söyledi. Yapay zekâ destekli uygulamaların makinelere entegre edildiğini aktaran Kaçak, sektörün daha akıllı ve otomasyon seviyesi yüksek makinelere doğru ilerlediğini kaydetti.

“Makine üretmek kolay, denetim şart”

Sektörün büyümesinin önündeki önemli sorunlardan birinin de denetim olduğunu savunan Kaçak, makine üretiminin görece kolay hale gelmesinin kalite ve güvenlik açısından yeni riskler yarattığını söyledi. 22 yıldır sektörde olduğunu belirten Kaçak, “Teknik bir bilgim yok ama cebime 100 bin dolar koyup makinecilik yapabiliyorum. İlgili kurumların teknik yönetici, ortak ve yedek parça stoku gibi kriterleri sorgulaması lazım” dedi. Üreticinin “Ben bunu uygun ürettim” şeklindeki deklarasyonunun ardından makinenin onaylanabildiğini ifade eden Kaçak, özellikle ithal makinelerde denetim eksikliğine dikkat çekti. Kaçak, “Yurt dışından gelen makinelere, özellikle Çin’den gelen makinelere CE belgesi veriliyor ama neye göre veriliyor? Burada bir denetim eksikliği var” diye konuştu.