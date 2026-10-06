Dış ticarette kapanan makas fuarla açılacak
AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, geçen yıl yüzde 180 seviyesinde olan dış ticaret fazlasının bu yılın ilk 8 ayında yüzde 110’a gerilediğini belirterek, WoodTech Fuarı’nın sektörün ihracatını yeniden hızlandıracağını söyledi. Kaçak, “Fuar makası yeniden ihracat lehine açacak. Seneye Almanya fuarından sonra bu makasın daha da açılmasını bekliyoruz” dedi.
Ağaç işleme makineleri sektöründe ihracat ile ithalat arasındaki makas daralıyor. Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, geçen yıl yüzde 180 seviyesinde bulunan dış ticaret fazlasının bu yılın ilk 8 ayında yüzde 110’a gerilediğini açıkladı. Sektörün söz konusu dönemde yaklaşık 75 milyon dolarlık ihracat, 68 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini belirten Kaçak, ihracatın ithalat karşısındaki üstünlüğünün korunmasına karşın makasın giderek kapandığına dikkat çekti. Sektörün dış ticaret performansındaki gerilemede küresel rekabetin yanı sıra Türkiye’deki yatırım iştahının zayıflamasının da etkili olduğunu belirten Kaçak, 22 Ekim’de İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar ve El Aletleri Fuarı WoodTech öncesi yaptığı açıklamada, fuarın bu tabloyu tersine çevirecek önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Kaçak, “Fuar makası yeniden ihracat lehine açacak. Önümüzdeki yıl Almanya’daki fuardan sonra makasın daha da açılmasını bekliyoruz” dedi.
Çinliler, Alman ve İtalyanları eledi
Küresel pazarda Çinli üreticilerin Alman ve İtalyan firmalardan önemli ölçüde pazar aldığını belirten Kaçak, Türk makine sektörünün ise Çin’in iki katı büyüklüğünde üretim kabiliyetine sahip olduğunu ifade etti. Buna karşın ithalat tarafında Çin’in ağırlığının arttığını kaydeden Kaçak, sektörün rekabet gücünü koruması için ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kaçak, yatırım kararlarının piyasadaki beklentilerden ve finansmana erişim koşullarından doğrudan etkilendiğini belirterek, “Finansman sıkıntısı devam edince firmalar sermayesini tüketiyor. Buna rağmen mevcut personeli de tutmak zorundalar. Sektör, mevcudiyetini koruyarak yüzde 10-15 kayıplarla devam ediyor” diye konuştu. Sektör ihracatının geçen yıla göre yüzde 10-15 gerilediğini aktaran Kaçak, iç pazarın ise daha dengeli bir görünüm sergilediğini söyledi. “İç pazar ne yukarı ne aşağı gidiyor, stabil seyrediyor” ifadelerini kullanan Kaçak, iç talebin dengede kalmasının sektör açısından önemli olduğunu dile getirdi.
Suriye ihracatta ilk 10’a girdi
İhracat pazarlarında ise dikkat çekici gelişmeler yaşandığını belirten Kaçak, Suriye’ye yapılan satışların hızlı biçimde arttığını söyledi. Geçmişte 50 bin dolar seviyelerinde olan Suriye ihracatının bugün 4-5 milyon dolara ulaştığını belirten Kaçak, ülkenin sektörün en fazla ihracat yaptığı ilk 10 pazar arasına girdiğini kaydetti. İspanya’nın ise sektörün en fazla ihracat yaptığı ülke konumuna yükseldiğini belirten Kaçak, bu pazara yönelik ihracatın 6-7 milyon dolar seviyesine ulaştığını söyledi.
Fuara 96 ülkeden ziyaretçi bekleniyor
WoodTech Fuarı’nın sektörün ihracat bağlantılarını güçlendirmesi bekleniyor. TÜYAP’ın 1988’den bu yana düzenlediği fuarın, bu yıl 96 ülkeden ziyaretçiyi ağırlaması planlanıyor. AİMSAD olarak 30-40 yabancı bayinin özel katılımla fuara getirilmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Kaçak, bu ziyaretçilerin konaklama giderlerinin de karşılandığını söyledi. Kaçak, “Bizim amacımız WoodTech’in yurt dışı bayilerin ziyaret ettiği bir fuar haline gelmesi” dedi. Fuarda yeni ürün ve teknolojilerin de ilk kez sergileneceğini belirten Kaçak, sektörde Ar-Ge yatırımı yapan firmaların sayısının arttığını söyledi. Yapay zekâ destekli uygulamaların makinelere entegre edildiğini aktaran Kaçak, sektörün daha akıllı ve otomasyon seviyesi yüksek makinelere doğru ilerlediğini kaydetti.
“Makine üretmek kolay, denetim şart”
Sektörün büyümesinin önündeki önemli sorunlardan birinin de denetim olduğunu savunan Kaçak, makine üretiminin görece kolay hale gelmesinin kalite ve güvenlik açısından yeni riskler yarattığını söyledi. 22 yıldır sektörde olduğunu belirten Kaçak, “Teknik bir bilgim yok ama cebime 100 bin dolar koyup makinecilik yapabiliyorum. İlgili kurumların teknik yönetici, ortak ve yedek parça stoku gibi kriterleri sorgulaması lazım” dedi. Üreticinin “Ben bunu uygun ürettim” şeklindeki deklarasyonunun ardından makinenin onaylanabildiğini ifade eden Kaçak, özellikle ithal makinelerde denetim eksikliğine dikkat çekti. Kaçak, “Yurt dışından gelen makinelere, özellikle Çin’den gelen makinelere CE belgesi veriliyor ama neye göre veriliyor? Burada bir denetim eksikliği var” diye konuştu.