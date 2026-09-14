Dış ticarette makas açıldı: Fiyatlar yükseldi, miktar geriledi

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TÜİK'in temmuz ayına ilişkin dış ticaret endeksleri verilerine göre, ihracat birim değer endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı. Endeksteki yükseliş yakıtlarda yüzde 39,4'e, ham maddelerde yüzde 10'a ulaştı. İmalat sanayinde ise yüzde 6,1 artış kaydedildi.

Buna karşılık ihracat miktar endeksi yıllık bazda yüzde 4,9 geriledi. En sert düşüş yüzde 30,2 ile yakıtlarda görülürken, imalat sanayinde ihracat miktarı yüzde 4,2 azaldı.

İthalat fiyatlarında yüzde 12,8 artış

İthalat birim değer endeksi aynı dönemde yüzde 12,8 yükseldi. Yakıtlarda ithalat birim değeri yüzde 23,7, ham maddelerde yüzde 11,6 ve imalat sanayinde yüzde 9,1 arttı.

İthalat miktar endeksi ise yıllık bazda yüzde 6,9 düştü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ithalat miktarı hazirana kıyasla yüzde 8,7 gerilerken, ihracat miktarı yüzde 2,7 arttı.

Dış ticaret haddi geriledi

İthalat fiyatlarının ihracat fiyatlarından daha hızlı yükselmesi dış ticaret haddine de yansıdı. Temmuz 2025'te 95,3 olan dış ticaret haddi, 4 puanlık düşüşle Temmuz 2026'da 91,3'e geriledi.