DİSK-AR: 17 milyon işçi enflasyon ve vergiler nedeniyle 7 ayda 1 trilyon liraya yakın kayıp yaşadı!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından aylık olarak hazırlanan Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nun temmuz ayı verileri yayımlandı.

2025’te enflasyon ve vergiler nedeniyle yaşanan birikimli kayıpların ele alındığı raporda, işçilerin ücretlerinde yaşanılan 7 aylık kayıp paylaşıldı.

Raporda, 2025’in 7. ayında brüt işçi ücretlerinin yaklaşık yüzde 40’ının vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle eridiği belirtildi.

Raporda, artan vergi yükü nedeniyle tüm işçilerin yaşadığı 7 aylık birikimli toplam kaybın 446 milyar TL, enflasyonun yarattığı kaybın ise 526 milyar TL’ye ulaştığı kaydedildi.

Böylece vergi ve enflasyonun yaklaşık 17 milyon işçinin ücretlerinde yarattığı 7 aylık kayıp en az 972 milyar TL’ye ulaştı.

Ortalama işçi ücreti 7 aylık birikimli erimesi 58 bin lirayı aştı!

Rapora göre, Ortalama işçi ücretinde (47.750 TL) Ocak 2025 tarihinde enflasyon nedeniyle yaşanan kayıp 1.894 TL iken Temmuz 2025 döneminde bu miktar 6 bin 796 TL’ye yükseldi. Vergi ve enflasyon nedeniyle (işsizlik sigortası ve SGK primi kesintisi hariç) ocak ayındaki erime 4 bin 831 TL iken bu miktar temmuz ayında 11 bin 793 TL’ye yükseldi.

Böylece, ortalama işçi ücretinin 7 aylık birikimli erimesi ise 58.450 TL oldu.

Asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 4 bin lirayı aştı!

Raporda ayrıca asgari ücretin enflayson karşısındaki kaybı da paylaşıldı.

Asgari ücrete ara zam yapılmamasının kayıpları büyüttüğü belirtilen raporda, Temmuz 2025’te asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 4 bin 218 lira olduğu kaydedildi.