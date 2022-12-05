DİSK'in asgari ücret talebi 13.200 TL
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2023 yılına ilişkin asgari ücret talebini 13 bin 200 lira olarak açıkladı.
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Avrupa ülkelerinde asgari ücretle çalışan sayısının ortalama yüzde 4 civarında olduğunu, Türkiye'de bu oranın yüzde 50 civarında olduğunu aktararak, “"Gerek yüksek enflasyon, gerek yoksulluk sınırı, gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında asgari ücret en az net 13 bin 200 lira olmalıdır" dedi.
Çerkezoğlu, en düşük emekli aylığının, asgari ücretle denk olması gerektiğini söyledi.