Divan Grubu’na IDC Future Enterprise’tan ödül

Takip Et

Divan Grubu, dijital dönüşüm girişimlerine öncülük eden projeleriyle ödüllendirilmeye devam ediyor. Grup, sektörün prestijli ödüllerinden olan IDC Future Enterprise tarafından ödüllendirildi.

Divan Grubu’nun başarılarını geleceğe taşımak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak ve sürdürülebilir kılmak amacıyla hayata geçirdiği “Yapay Zeka Temelli Dinamik Oda Fiyatı Belirleme Projesi’’, “IDC DX Forum 2022” etkinliği kapsamında gerçekleşen IDC Future Enterprise Ödüllerinde Best in Future of Intelligence kategorisinde 3.’lük ödülüne layık görüldü. Ödülü Divan Grubu adına Oteller ve Ziyafet Birimleri Genel Müdür Yardımcısı Emre Altunal aldı.

Ödül kapsamında aday projeler, uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından incelendi ve verileri, iç görüleri nasıl sentezledikleri, kurum içerisinde bu verileri nasıl değerlendirip geliştirdikleri gibi kriterler ile değerlendirildi.

Yapay Zeka Temelli Dinamik Oda Fiyatı Belirleme Projesi

Divan kalitesinin ve müşteri memnuniyetine dayalı hizmet anlayışının en iyi şekilde uygulanmasına odaklı olarak hayata geçirilen “Yapay Zeka Temelli Dinamik Oda Fiyatı Belirleme Projesi’’ bir yapay zeka gelir yönetimi sistemidir. Proje, yapay zekanın kullanımı ile otomatik gelir yönetimi yaparak halka açık olan fiyatların karar verilip uygulanması şeklinde işleyiş gösteriyor.