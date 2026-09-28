Dizel şoku kamyonda dengeyi değiştirdi: 5 yılda 100 bin Euro fark

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Avrupa’da yükselen dizel fiyatları ağır taşımacılık sektöründe elektrikli kamyonların rekabet gücünü artırdı. Yeni bir analize göre elektrikli ağır vasıtalar, satın alma ve işletme giderleri birlikte değerlendirildiğinde Avrupa’nın altı büyük pazarında dizel kamyonlardan daha düşük toplam maliyet sunmaya başladı.

5 yılda 100 bin Euroya varan fark

Brüksel merkezli Transport & Environment tarafından hazırlanan çalışmada dokuz Avrupa ülkesi incelendi.

Analize göre 2026 yılında satın alınan elektrikli kamyonlar Hollanda, Almanya, Danimarka, İsveç, Fransa ve Belçika’da beş yıllık toplam sahip olma maliyetinde dizel kamyonların önüne geçti.

En büyük fark Hollanda’da ortaya çıktı. Elektrikli kamyon kullanan bir işletmenin beş yıllık maliyet avantajının Hollanda’da 100 bin Euroya, Almanya’da 85 bin Euroya, Danimarka’da ise 69 bin Euroya ulaşabileceği hesaplandı.

Bu altı ülke, Avrupa Birliği’ndeki yeni ağır kamyon tescillerinin yaklaşık yüzde 46’sını oluşturuyor.

Elektrikli modellerin satın alma fiyatı halen dizel kamyonlardan yüksek. Buna karşın enerji giderleri, yakıt maliyeti, yol ücretleri ve diğer işletme harcamaları birlikte değerlendirildiğinde başlangıçtaki fiyat farkı bazı pazarlarda yaklaşık iki yıl içinde kapanabiliyor.

Maliyet dengesindeki değişimin önemli nedenlerinden biri dizel fiyatlarındaki sert yükseliş oldu. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim ve petrol piyasasındaki dalgalanma Avrupa’da dizel maliyetini artırırken elektrikli ağır vasıtaların işletme avantajını güçlendirdi.

Ağır kamyonlar Avrupa’daki toplam araç parkının sınırlı bölümünü oluşturmasına rağmen karayolu taşımacılığındaki petrol tüketiminde yüksek paya sahip. Bu nedenle dizel fiyatındaki her güçlü hareket lojistik şirketlerinin giderlerine doğrudan yansıyor.

Çin fiyatı Avrupa üreticilerini sıkıştırıyor

Elektrikli kamyon pazarındaki rekabet yalnız dizel ile elektrik arasında yaşanmıyor. Çinli ve Avrupalı üreticiler arasındaki fiyat farkı da giderek daha belirgin hale geliyor.

Transport & Environment verilerine göre Çin üretimi bir elektrikli ağır kamyonun fiyatı yaklaşık 210 bin Euro seviyesinde bulunurken Avrupa’da üretilen benzer bir model yaklaşık 265 bin Euroya mal oluyor.

Yaklaşık 55 bin Euroluk satın alma fiyatı farkı Avrupalı kamyon üreticileri üzerindeki baskıyı artırıyor.

Almanya örneğinde Çin üretimi elektrikli kamyon tercih eden bir işletmenin, Avrupa üretimi eşdeğer elektrikli kamyona kıyasla beş yıllık dönemde yaklaşık 34 bin Euro daha fazla tasarruf sağlayabileceği belirtiliyor.

Avrupa’da Daimler Truck, Volvo Group ve Traton bünyesindeki Scania gibi geleneksel ağır vasıta üreticileri elektrikli kamyon yatırımlarını hızlandırırken Çinli üreticilerin daha düşük fiyatlarla pazara girmesi rekabeti farklı bir noktaya taşıyor.

Transport & Environment’ın daha önce yayımladığı analizlerde Çinli ve diğer yeni üreticilerin Avrupa elektrikli kamyon pazarındaki payının 2030’a kadar yüzde 24-31 seviyesine ulaşabileceği öngörülmüştü.

Elektrikli kamyonların toplam satışlardaki payı halen sınırlı. Ancak düşen batarya maliyetleri, elektrikli ağır vasıtalara sağlanan yol ücreti avantajları ve yüksek dizel fiyatları dönüşümü hızlandırıyor.

Buna karşı yüksek ilk satın alma bedeli ve ağır vasıtalar için hızlı şarj altyapısının Avrupa genelinde yeterince yaygınlaşmamış olması sektörün önündeki temel engeller arasında kalmayı sürdürüyor.

Türk taşımacısı için Avrupa’da maliyet dengesi değişiyor

Avrupa’daki dönüşüm Türkiye’den Avrupa’ya çalışan lojistik şirketleri açısından da önem taşıyor.

Türkiye ile Avrupa arasındaki kara yolu ticaretinde binlerce ağır vasıta Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi elektrikli kamyonların maliyet avantajının belirginleştiği pazarlarda faaliyet gösteriyor.

Ancak Avrupa’daki sonuçların doğrudan Türkiye’ye uygulanması mümkün değil. Elektrik fiyatları, dizel maliyetleri, araç teşvikleri, otoyol ücretleri, şarj altyapısı ve yıllık kilometre kullanımı ülkeden ülkeye değişiyor.

Buna rağmen Avrupa güzergâhlarında yoğun çalışan Türk taşımacılık şirketleri açısından araç seçiminde yalnızca satın alma fiyatının değil, aracın kullanım ömrü boyunca yaratacağı toplam giderin önemi artıyor.

Dizel fiyatlarının yüksek kalması halinde enerji maliyetleri arasındaki fark daha da açılabilir. Avrupa ülkelerinin sıfır emisyonlu ağır vasıtalara sağladığı yol ücreti ve vergi avantajları da elektrikli kamyonları destekleyen unsurlar arasında bulunuyor.

Üstelik sektörün önünde artık iki ayrı rekabet bulunuyor. Lojistik şirketleri bir taraftan dizel ile elektrikli araç arasındaki maliyet farkını, diğer taraftan Avrupa ve Çin üretimi elektrikli kamyonların fiyatlarını karşılaştırmak zorunda kalıyor.