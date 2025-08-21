DMM'den net açıklama: Zincir marketlerde 'Cumhur Reyonu' iddiası

Türkiye genelindeki zincir marketlerin yüzde 10-15'inde “Cumhur Reyonu” açılacağı iddialarına DMM'den yalanlama geldi.

İddiaya göre, zircir marketlerin bir kısmında “Cumhur Reyonu” adıyla özel bir köşe oluşturulacak ve devletin tek merkezden sağlayacağı sabit fiyatlı ve devlet etiketli ürünler satışa sunulacaktı. Ürünler maliyetine yakın fiyatlarla tüketiciye ulaştırılırken marketler ise yalnızca sembolik işletme kârı alacaktı.

"Öneri olarak gündeme getirilen konu çarpıtıldı"

Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirerek, öneri olarak gündeme getirilen konunun sosyal medyada çarpıtılarak “süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu' kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak” şeklinde servis edildiğini açıkladı. DMM, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve herhangi bir kamu politikasını ifade etmediğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, “Cumhur Reyonu” ifadesinin yalnızca bir köşe yazısında dile getirilen fikir olduğu ve hayata geçirilmesine dair herhangi bir karar alınmadığı ifade edilerek önerinin hükümet tarafından açıklanmış resmî bir proje gibi sunulmasının “maksatlı bir tutum” olduğu kaydedildi.