DMO'dan yerli ürünlere destek

17 Nisan 2018

CANAN SAKARYA

Kamuda başlayan e-dönüşüm sürecine Devlet Malzeme Ofisi de (DMO) katılıyor. Katalog ürünlerini, teknik özellikleri ve fiyatları dikkate alarak bulundukları sektörler itibariyle aşamalı olarak e-ihale uygulamasına dâhil edecek olan DMO, 2018 yılı sonuna kadar tüm sektörlerde yer alan katalog ürünlerinin e-ihale yöntemi ile teminini sağlayacak.

DMO’nun 2015-2016 Yılı hesaplarının KİT Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında bilgi veren DMO Genel Müdürü Mücahit Civriz, 2018 yılında e-ihale, e-satış, e-tedarikçi gibi modüllerin lisans alımı ve uyarlanmasıyla ilgili işlemlerin tamamlanarak, bütünleşik e-tedarik sistemini hayata geçireceklerini açıkladı. Civriz, sürdürülen çalışmalar kapsamında ilk olarak katalog kapsamında doğrudan sipariş limitinin üzerindeki alımların 2018'de elektronik ihale yöntemiyle gerçekleştirilmeyi planlandıklarını söyledi.

Kamunun akaryakıt ihtiyacı karşılanacak

Civriz, kamu kurum ve kuruluşlarının akaryakıt ihtiyaçlarının temin edilerek kamu harcamalarında tasarruf sağlanmasına yönelik çalışmalarda ise son aşamaya gelindiğini kaydetti. Civriz, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile sürdürülen ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihazların temininde etkin tedarik yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla 19 Şubat 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı’yla imzalanan Tedarik İşbirliği Protokolü çerçevesinde sürdürülen Sağlık Marketi hazırlık çalışmalarının ise tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.

Yerli ürüne destek

Katalog giriş şartlarının iyileştirilmesi, tedarikçi sayısı ve ürün çeşidinin artırılması amacıyla yerli ürünlerin desteklenmesi ve kamu alımlarından daha çok pay alabilmesi amacıyla KOBİ, Cazibe Merkezleri ve Tekno Katalog uygulamasını başlattıklarını anlatan Civriz, kataloğa giriş sürecinin kısaltılabilmesi amacıyla yeniden yapılanma çalışmaları yaptıklarını söyledi. 2017 yılında katalog uygulamaları çeşitlendirdiklerini anlatan Civriz, KOSGEB’e kayıtlı mikro ve küçük ölçekli işletmelerin üretmiş oldukları ürünlerinin kamu alımlarındaki payının artırılması, markalaşma süreçlerinin desteklenmesi, kalite ve satış sonrası hizmetler yönünden gelişmelerine katkı sağlanabilmesi amacıyla KOBİ Kataloğu oluşturulduğunu belirtti. Ayrıca, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki 23 ilde faaliyet gösteren üreticilerin desteklenmesi ve bölgesel istihdamın artırılmasına katkı sağlanması amacıyla Cazibe Merkezleri Kataloğu uygulaması başlattıklarını anlatan Civriz, “Yeniliğin, yerlileşmenin, teknoloji transferinin ve girişimciliğin teşvik edilmesi için öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme programı kapsamında başta kamu kaynakları kullanarak Ar-Ge yapan, yüksek teknolojili ürünler geliştiren işletmelerin ürünlerinin ticarileşmesine kamu alımları yoluyla katkı sağlamak amacıyla Tekno- Katalog uygulamasını başlattık” dedi.

2017'de 3.9 milyar liralık satış yaptı

Geçen yıl yaklaşık 6 bin 500 müşterisine bin 299 tedarikçisinden satın aldığı 26 bin 180 ürün çeşidiyle hizmet veren DMO’nun, geçen yılki satış tutarı 3.9 milyar lira olarak gerçekleşti. Doğrudan temin ve istisna kapsamındaki alımlar hariç geçen yıl yapılan kamu mal alımlarının toplamının 30,1 milyar lira olduğu dikkate alındığında DMO’nun kamu alımları içindeki payı yüzde 13’ü buldu. Protokol kapsamındaki toplam satışlarının yüzde 51,6’sını katalog satışlarıyla gerçekleştiren DMO, katalog ve stok ürünlerini elektronik ortam üzerinden de satışa sundu. Bu kapsamda geçen yıl taşıt ve iş makineleri hariç katalog ve stok satışlarının yaklaşık yüzde 87’sini elektronik satış olarak gerçekleştiren DMO’nun, e-satış tutarı bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 artışla 1 milyar 421 milyon 875 bin liraya ulaştı. DMO’nun e-satış tutarı 2016 yılında 1 milyar 193 milyon 760 bin lira düzeyindeydi.