DOA’da işletmeler için zorunlu kayıt dönemi

Depozitosu Olan Ambalaj­lar (DOA) Sistemi, 1 Tem­muz’da başlayan ulu­sal entegrasyon döneminin ilk günlerinde vatandaşlardan yo­ğun ilgi gördü. İlk hafta itibarıy­la milyonlarca DOA logolu içecek ambalajı yeniden ekonomiye ka­zandırılırken, gözler sistemin ba­şarısında önemli rol üstlenecek otel, restoran ve kafe işletmeleri­ne çevrildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim De­ğişikliği Bakanlığı koordinasyo­nunda Türkiye Çevre Ajansı ta­rafından yürütülen DOA Sistemi ile Türkiye’de her yıl piyasaya sü­rülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması he­defleniyor. İlk aşamada geri ka­zanım oranının yüzde 50 seviye­sine çıkarılması, sistemin olgun­laşmasıyla birlikte ise yüzde 80’e ulaşılması amaçlanıyor. Bu he­deflere ulaşılmasında otel, resto­ran ve kafe işletmeleri belirleyici bir rol üstleniyor. Geri kazanıl­ması hedeflenen içecek ambalaj­larının yaklaşık yüzde 65’inin bu işletmelerde tüketilmesi, onları sistemin en önemli paydaşların­dan biri haline getiriyor. Bu kap­samda sisteme kazandırılacak her DOA logolu ambalaj, geri ka­zanım oranlarının yükselmesine, kaynak verimliliğinin artmasına ve döngüsel ekonominin güçlen­mesine katkı sağlayacak.

Yoğun ilgi güvenin göstergesi

Türkiye Çevre Ajansı Başka­nı Nurullah Öztürk, ulusal en­tegrasyon sürecinin sistemin tüm paydaşlarla birlikte gelişti­rileceği önemli bir dönem oldu­ğunu belirterek, şunları söyledi: “1 Temmuz itibarıyla ulusal en­tegrasyon sürecimizi başarıyla başlattık. Vatandaşlarımızın ilk günden itibaren gösterdiği ilgi, bu dönüşüme duyulan güveni or­taya koydu. Şimdi aynı kararlılı­ğı otel, restoran ve kafe işletme­lerimizden de bekliyoruz. Çünkü geri kazanmayı hedeflediğimiz içecek ambalajlarının önemli bir bölümü bu işletmelerimizde olu­şuyor. Bu nedenle otel, restoran ve kafe işletmelerimizi Depozi­to Bilgi Yönetim Sistemi üzerin­den kayıtlarını ve birlikte çalışa­cakları yetkilendirilmiş operatör seçimlerini vakit kaybetmeden tamamlamaya davet ediyoruz. Ulusal entegrasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerleyebil­mesi için bu sürecin ekim ayı so­nuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz.

Bir öğrenme süreci olacak

Ulusal entegrasyon dönemi­ni yalnızca bir uygulama süre­ci olarak görmediklerini kayde­den Öztürk, “Bu dönemi; sistemi tüm paydaşlarımızla birlikte ge­liştireceğimiz ve sahadan gelen geri bildirimlerle güç­lendireceğimiz önemli bir öğren­me süreci olarak değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın güçlü desteği, iş­letmelerimizin sa­hiplenmesi ve tüm paydaşlarımızın iş birliğiyle bu dönüşümü hep birlikte büyüte­cek; Türkiye’nin döngüsel eko­nomi yolculuğunu daha ileri bir seviyeye taşıyacağız. Çünkü bi­liyoruz ki çevremizi koruyan her adım, geleceğimize yapılan en de­ğerli yatırımdır” dedi.

DBYS kayıtları ekim sonunda tamamlanacak

Zorunlu uygulama süreci kapsamında otel, restoran ve kafe işletmelerinin Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayarak birlikte çalışacakları yetkilendirilmiş saha operatörlerini belirlemeleri gerekiyor. Ulusal entegrasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerleyebilmesi için bu sürecin ekim ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Belirlenen süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari işlemler uygulanacak. Kayıtlarını tamamlayan işletmelerde biriktirilen DOA logolu ambalajlar, yetkilendirilmiş operatörler tarafından düzenli olarak teslim alınarak geri dönüşüm zincirine dâhil ediliyor. Sisteme kazandırılan her DOA logolu ambalaj için işletmelere 20 kuruş teşvik bedeli ödenirken; toplama, taşıma ve doğrulama süreçlerinin tamamı dijital altyapı üzerinden güvenli ve izlenebilir şekilde yürütülüyor.