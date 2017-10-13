Doğaltaşta hedef 2 milyar dolar ihracat

13 Ekim 2017

Kompoze taş fabrikası Coante'nin yanı sıra, Ermaş Madencilik Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Mustafa Ercan, doğaltaş sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ercan, "Sektörümüz, 2013 yılında 2,2 milyar dolarlık bir ihracata ulaştı. Ancak, dünyanın en büyük blok mermer alıcısı olan Çin'de, inşaat sektörüne yönelik teşviklerin kısıtlanması ve buna bağlı olarak Çin'in doğaltaş alımlarını azaltması, ihracatın düşüşe geçmesine neden oldu. Fakat 2017 yılında sektör olarak toparlanma sürecine girdik ve ilk 6 ayda 165 ülkeye, 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yüzde 16'lık artışla hızlı bir büyüme yakalayan sektörün hedefi, 2017 yılını 2 milyar dolarlık ihracatla kapatmak. Gelecek yılda ise hedefimiz 2,5 milyar dolara ulaşmak" dedi.

Vergi konseyinin 2010 yılında yaptığı çalışmada, doğaltaş sektörünün vergi yükünün yüzde 66 olduğunun tespit edildiğini söyleyen Mustafa Ercan, "Günümüzde bu oran yüzde 80'lere ulaşmış durumda. Orman- ruhsat bedelleri, devlet hakkı ödemeleri bu süreçte çok yükseldi" yorumunda bulundu.

Aynı zamanda Muğla Mermerciler Derneği Başkanı da olan Mustafa Ercan, "Biz 1985 yılından bu yana Ermaş Madencilik olarak mermer ve graniti tüm dünyaya ihraç ediyoruz. Ayrıca, dünyada kuvars talebi her yıl yaklaşık yüzde 50 oranında büyüme gösteriyor. En son gerçekleştirdiğimiz yatırımımız Coante ile birlikte kuvarsın hedef ülkelere ihracatını gerçekleştirmeyi, sektörümüze yapılacak bir katkı olarak gördük. Aynı zamanda yurt dışından ithal edilen lüks italyan mermerine ikame olan kuvars ürünlerimiz ile sektördeki dış ticaret açığını minimize etmeyi başlıca görevimiz saydık" şeklinde konuştu.