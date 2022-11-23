Doğuş Holding, 8,8 milyon adet nominal tutarlı Doğuş Oto hissesinin satışı için görüşmelerde bulunulduğunu açıkladı.

Pegasus’taki kurumsal yatırımcılara yönelik hisse satışının ardından şimdi de Doğuş Holding, Doğuş Oto’da hisse satışına hazırlanıyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Doğuş Holding, Doğuş Oto’da sahip olduğu paylardan sermayenin yüzde 4’üne karşılık gelen 8,8 milyon adet hissenin kurumsal yatırımcılara satışı ile ilgili görüşmelere başladı.