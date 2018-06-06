Doha'da "Türk Fashion Center" AVM açıldı

06 Haziran 2018

Katar'ın başkenti Doha'da, 12 Türk giyim ve aksesuar markasını bünyesinde barındıran "Türk Fashion Center" alışveriş merkezi (AVM) açıldı.

AVM'nin açılışına Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Burak Güreşçi ve Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Muhammed bin Ahmed bin Tuvar el-Kuvari de katıldı.

Türk Fashion Center'ın sahibi Raid el-Ferhan AA muhabirine, başkent Doha'da bir ilk olan yatırımlarının Türk-Katar ilişkilerini zenginleştirme sürecinin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Katar'ın ablukaya bağlı kriz dönemini atlattığını dile getiren Ferhan, uluslararası markaların Katar pazarı için büyük bir avantaj olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Doha'da bin 500 metrekarelik alanda hizmete giren AVM'de; kadın, erkek, çocuk giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar kategorilerine ait 12 Türk markası yer alıyor.

Kaynak: AA