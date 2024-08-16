Dolar kaç TL, Euro ne kadar? (16 Ağustos Cuma Güncel Döviz Kurları)
16 AĞUSTOS ANLIK DÖVİZ KURU: Dolar/TL, haftanın son işlem gününe değer kazancıyla başladı. Döviz kuru artan jeopolitik gerilimin etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürüyor. Euro/TL 37'nin üzerinde seyrediyor. Dolar, 33,69 TL'den alıcı buluyor. 16 Ağustos Cuma, haftanın son işlem günü Euro ve dolar fiyatları ne kadar? İşte güncel döviz kurlarında son durum...
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Döviz kurları, küresel satış baskısı ve jeopolitik gerilimin etkisiyle yükseldiği zirve seviyelere yakın seyrediyor. Peki, Euro ve dolar güncel fiyatları ne kadar? İşte güncel döviz kurlarında son durum...
1 dolar kaç TL, 1 Euro ne kadar?
Dolar/TL, güne yatay seyirle başladı ve 33,69 civarında işlem görüyor.
Euro/TL ise 37 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Euro, 37,03 TL'den alıcı buluyor.