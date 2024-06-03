Dolar kaç TL, Euro ne kadar? (3 Haziran Pazartesi Güncel Döviz Kurları) 

Döviz fiyatları ithalat ihracat yapan firmaları, yatırımcıları ve tasarruf sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor.

Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Peki dolar 3 Haziran Pazartesi ile başlayan haftaya nasıl başladı?

1 dolar kaç TL, 1 Euro ne kadar?

Serbest piyasada 32,1930 TL’den alınan dolar, 32,1950 TL’den satılıyor.

34,9410 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 34,9430 Euro olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,2160 TL, Eoru’nun satış fiyatı ise 35,0330 TL olmuştu.