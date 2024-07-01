Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (1 Temmuz Pazartesi Güncel Döviz Kurları)
1 TEMMUZ ANLIK DÖVİZ KURU: Yeni haftanın ilk işlem gününde döviz fiyatları merak ediliyor. Son dönemde dolar ve Euro’daki hareketlilik güncel döviz kurlarına ilgiliyi artırdı. Peki, dolar ve Euro yeni güne nasıl başladı? İşte 1 Temmuz Pazartesi güncel döviz kurları...
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Bankalararası piyasadaki döviz kurlarında son durum merak ediliyor. 1 Temmuz Pazartesi saat 08.10 itibarıyla bankalar arası piyasada dolar 32,73 Türk Lirası'ndan satılıyor. Euro/TL ise 35,24'ten satılıyor.
Euro değer kazandı
Fransa'da dün yapılan parlamento seçiminin ilk turunu Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcıların kazanması sonra merkez ve sol partilerin ikinci turda ittifak yapacakları beklentisi Euro'ya ABD doları karşısında değer kazandırdı.