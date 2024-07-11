Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (11 Temmuz Perşembe Güncel Döviz Kurları)
11 TEMMUZ ANLIK DÖVİZ KURU: ABD'de açıklanacak enflasyon verileri Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin ipucu verecek. Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerine çevrildi. Dün 33 TL'yi aşan dolar kuru, bugün 32,90 liradan işlem görüyor. Peki, dolar ve Euro fiyatları ne kadar? İşte dolar ve Euro'da son durum...
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Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin ipucu verecek.
Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başladı. Dün 33 TL'yi aşan dolar kuru, bankalar arası piyasada dolar 32,90 Türk Lirası'ndan satılıyor.
Euro/TL ise 35,73'ten satılıyor.