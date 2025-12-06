Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 6 Aralık 2025 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (6 Aralık Cumartesi Güncel Döviz Kurları)
6 ARALIK ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 42,51 liradan, euro 49,54 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.
Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1644, sterlin/dolar paritesi 1,3327 ve dolar/yen paritesi 155,1000 düzeyindeydi.
Dolar yeni güne nasıl başladı?
Yeni günde Dolar/TL 42,5193 (alış) 42,5403'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 49,5489 TL seviyelerinde seyrediyor.