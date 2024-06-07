Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (7 Haziran Perşembe Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarında yükseliş bugünde devam ediyor. Dolarda bu hafta en yüksek 32.6375 seviyesi görülmüştü.

1 dolar kaç TL, 1 Euro ne kadar?

Serbest piyasada 32,2960 liradan alınan dolar, 32,2980 liradan satılıyor. 35,1750 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 35,1770 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 32,2250 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 35,2000 lira olmuştu.