Dolar ne kadar, Euro kaç TL (29 Mayıs Çarşamba Güncel Döviz Kurları)

Döviz fiyatları ithalat ihracat yapan firmaları, yatırımcıları ve tasarruf sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor.

Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Peki dolar ve Euro 29 Mayıs Çarşamba güne nasıl başladı?

Dolar serbest piyasada 32,2200 TL'de alınıyor. Dolar'ın satış fiyatı ise 32,2220 TL olarak belirlendi.

Euro serbest piyasada 34,9630 TL'den alınıyor. Euro'nun satış fiyatı ise 34,9650 TL olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,1900 TL, Euro'nun nun satış fiyatı ise 34,9820 TL olmuştu.