Dolar üç ayın en düşük seviyesine geriledi

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ABD doları, ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil piyasasındaki sert satışları yatıştırmak için attığı adımların ardından üç ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Dolar 3 ayın dibinde, euro zirvesinde

Dolar endeksi 98,723'e gerileyerek 14 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini görürken euro 1,1692 dolarla mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi hafta başında yüzde 5,337 ile 19 yılın zirvesine ulaşmıştı. Hazine'nin uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırması ve borçlanmanın daha büyük bölümünü kısa vadeye kaydırmasının ardından faiz yüzde 5,20 civarına geriledi.

Doların zayıflaması Japon yenine de destek verirken dolar/yen 158,41 seviyesinde işlem gördü.

Fed'in temmuz toplantı tutanakları ise üyelerin enflasyon konusunda daha temkinli ve faiz artırmaya açık olduğunu gösterdi. Ancak son dönemde enflasyon, istihdam ve ekonomik aktiviteden gelen zayıf veriler, yakın vadede faiz artışı beklentisini sınırladı.